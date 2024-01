Antonio Guayre: «Los números están ahí, a la UD le falta algo en ataque»

No es normal que el Villarreal lleve tres entrenadores antes del final de la primera vuelta [Setién, Pacheta y el asturiano]. Analizando el nivel del plantel, sorprende, pero cuando los resultados no van, siempre paga el mismo.

Ventas por un valor de 111 millones (Nico Jackson por 38, Dia por 12, Morlanes por cuatro y Pau por 30 kilos) y una cadena de lesiones han dinamitado la línea de flotación de un grande. ¿Hay algún responsable?

Difícil hacer un análisis cuando pierdes a jugadores importantes, más los que se vendieron. Es cierto, no han fichado mucho. Pero sí te perjudica perder a futbolistas capitales. En las lesiones,fueron importantes las de banda derecha como Foyth [pasó por el quirófano por el hombro] o Yeremy Pino [intervenido de la rodilla]. Morales también estuvo de baja y Gerard Moreno. Con este panorama, se resiente el proyecto y sus aspiraciones. Pero quieren fichar y disponen de jugadores de gran nivel. Aún resta toda la segunda vuelta, no están muertos.

En octubre en La Cerámica, victoria de la UD (1-2) con un penalti de Marc y zarpazo de Coco. Los de Pimienta llegan mermados y heridos tras el derbi del horror, ¿qué pulso imagina?

Será tremendamente igualado, la UD sorprende y maravilla por su personalidad. Está jugando igual que el año pasado en Segunda y que le llevó al ascenso. Es un síntoma de madurez. Tiene la pelota y la mantienen. Merece un reconocimiento. Quitando el partido de Copa en Tenerife, han logrado imponerse desde el control del balón y siempre han competido hasta el último segundo en la primera vuelta. Dominan desde su forma de entender el juego y se han hecho con la mayoría de partidos. Incluso en la segunda parte o en el tramo final como ante el Betis o Celta. La noche del Barça estuvieron vivos hasta el 93’. Espero una lucha por la posesión entre la UD y Villarreal. Son casi almas gemelas. Ojalá a la UD le salgan las cosas y que se queden con los tres puntos. Aunque el Villarreal no esté bien, disponen de un once bastante potente.

El sábado llevará la bufanda de Las Palmas.

Me pondré una amarilla seguro [bromea]. Retransmitiré el partido para DAZN y debe mantener el tipo. Soy de aquí y el Villarreal se portó muy bien, como siempre hacen. Es un club muy agradecido, la afición te respeta. Cae bien, pasa algo similar con Las Palmas. Tras el partido, le deseo al Villarreal lo mejor; siempre propone.

7-E, el derbi del horror. Sea franco, no me regatee. ¿Qué le pasó a la UD en el Heliodoro? ¿Qué opina del once?

Me sorprendió. La UD había demostrado que por detalles ganaba o perdía los encuentros. Al final, el fútbol te da o te quita. Ante el Athletic tuvo sus momentos. Ante el Barça, también. Nos hemos cansado de ver un equipo compacto, reconocible, con solidez defensiva pero falta algo en ataque. Los números están ahí; recibimos poco, marcamos poco. Cuando te sientas a ver a la UD, ya sabes que el trato de balón es exquisito. Otros años, sufrías atrás. En Tenerife se pudieron meter en el partido, pero no hubo manera.

Viera tendrá equipo en breve, solo debe esperar un pelín. Tentará a muchos equipos

¿Quién le ha cautivado?

Hay varios... Mika, por supuesto. Pero me decanto por la gente de la casa como Coco, Álex, Kirian, Moleiro...En el caso de Alberto, sabía que tiraría para arriba.

¿Qué le pareció el final del culebrón Jonathan Viera?

A Viera se le añorará siempre. La UD estaba en buena dinámica. Hay que agradecerle todo lo que hizo por el club. Regresó en varias ocasiones y lo dio todo. Ascendió y siguió peleando. De lo mejorcito que ha pasado por aquí.

Juega usted al padbol con Viera, Vitolo y David González. Ese cuarteto es garantía de espectáculo, millones y caños.

De eso hablamos (...) Entre David y yo tenemos más de 80 años; estamos para lo que estamos. Estoy retirado y ellos siguen en activo. Disfrutas porque atesoran calidad y tienen gen competitivo.

¿Dónde acabará Viera?

Sobre lo profesional no pregunto, ya saldrá lo de su futuro y tendrá equipo. Debe esperar un pelín, un jugador así tentará a muchos.

Usted coincidió con Reina (41 años) y aún sigue en activo...

Siempre hace piña y cuando le toca, hace sus paradas. El mejor portero que ha tenido el Villarreal.

¿Quiere vivir del banquillo?

Tengo los tres niveles de técnico nacional. Me tomo el fútbol desde la calma, poco a poco y tratando de enseñar a los jóvenes.

¿Con qué jugador se identifica del plantel de Pimienta?

No soy del corte. Yo era de espacios, los Viera o Moleiro son de jugar el pie y al desequilibrio. Yo me dedicaba a romper los espacios, ya no se ven. A lo que juega Vitolo más que lo que hace Moleiro.

Viera se quedó con la UD de Jémez como el mejor equipo.

Fueron cuatro meses increíbles, pero llegaron las lesiones. Veías los entrenos y los partidillos de los viernes eran un show.

¿El compañero de vestuario de más nivel fue Riquelme?

Palermo, Forlán y Riquelme. Y Senna, campeón de la Eurocopa. Pero sí, Riquelme era de locos.