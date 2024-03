La UD Las Palmas es junto al Barça el equipo que más reparte el gol en la plantilla

Dos más a la nómina de goleadores de la UD. Con los tantos de Sergi Cardona y Sandro Ramírez en Getafe, el equipo insular alcanza al Barcelona en efectivos productivos en la tarea goleadora en Primera. Ambos equipos son los que más jugadores tienen con al menos un gol en el campeonato, con 16. Dos dianas que bien podrían comulgar con la célebre frase de Di Stefano que se podía leer en el túnel de vestuarios de Siete Palmas hasta no hace mucho en el que el astro argentino expresó: “Ningún jugador es mejor que todos juntos”. Bueno, a Las Palmas le vale en cuanto a goleadores.

Porque de los 29 tantos que acumula la Unión Deportiva en las 27 jornadas disputadas, no hay un hombre que sobresalga sobre los demás en cuanto a la faceta realizadora. Más allá de los seis chirlos de Kirian, todos se reparten la tarea anotadora. Cuestión a resaltar en la filosofía del equipo, en el que un centrocampista es el pichichi de la escuadra.

Ya avisó García Pimienta en la previa del choque contra el Getafe que no le incomodaba que los delanteros del plantel que maneja no se hayan prodigado de cara a la portería contraria. “Si no meten los de arriba lo hacen los defensas o los centrocampistas, No me preocupa si no marcan gol, es un tema de todos. Han marcado Álex Suárez o Julián Araujo”, exclamó el técnico antes de viajar al sur de la comunidad madrileña.

Al tiro 22 llegó la celebración

Pues bien, en el Coliseum se sumaron dos más a la lista. Uno, Sandro, que no había visto portería en todo lo que va de liga a pesar de que lo había intentado de todas las maneras posibles con sus 21 disparos a portería anteriores. En el 22 el obús dirigido a la escuadra de David Soria se alojó en la portería de su ex equipo.

Fuera porque los pitos le motivaran o porque finalmente la diosa fortuna le sonrió, el punta grancanario pudo celebrar un tanto de nuevo en Primera dos años después. Precisamente en el mismo feudo en el que lo hizo por última vez cuando defendía la elástica del Getafe.

Ya se quitó un peso de encima el 9 amarillo. “Estaba jodido todo este tiempo porque no acababa de encontrar portería, pero por fín hoy [por el sábado] ha sido el primero. Al final los delanteros tenemos la responsabilidad de meteres goles, pero también de jugar bien, me siento bien por haber abrierto la lata que era lo importante”, resumió el delantero sobre su actuación en Getafe y por la situación de haberse estrenado en Primera con el conjunto amarillo.

Otro defensa

También superó a David Soria el lateral zurdo Sergi Cardona en un mensaje para los que pudieron llegar a pensar que no estaba implicado al 100% con la UD después de que su futuro esté alejado de la Isla en los últimos meses de contrato.

De la zaga titular sólo faltaba él y Mika Mármol, que fue quien le asistió para poner el 2-3 momentáneo. Un central centrando a un lateral para que rematara como un killer, el mundo al revés en este equipo en el que lo lógico nunca parece tener cabida.

Tanto como para que Munir el Haddadi viese también portería en una situación parecida a la de Sandro, pues alojó el balón en las redes del que fuera su equipo la pasada temporada para sumar el tercer gol de la temporada y situarse junto a Marc Cardona como el segundo máximo artillero de Las Palmas.

Ahora, de los que tienen minutos relevantes para poder ver portería y seguir ampliando la nómina de goleadores, se puede concentrar la visión en el propio Mika, Loiodice y Marvin, sobre todo este último jugando como extremo.

Dos tantos en el Coliseum que se suman a la lista de goleadores conformada por: Kirian, Marc, Munir, Pejiño, Javi MuñozJonathan Viera (y que no marcará más por estar en el Almería), Moleiro, Álex Suárez, Coco, Araujo, Sory Kaba, Benito, Cristian Herrera, Juanma Herzog y los últimos en subirse al barco, Sandro y Sergi Cardona.