García Pimienta: "Lo único que espero es acabar la temporada, valorar las opciones y decidir la mejor"

Un nuevo plazo para tratar la renovación de Xavi García Pimienta: a partir del fin de semana del 25 y 26 de mayo, es decir, en cuanto acabe el campeonato con el partido en casa frente al Deportivo Alavés. De lograr la permanencia primero, a que esta fuera matemática después y a que termine la temporada ahora. Es la evolución del discurso de Xavi García Pimienta en cuanto al momento de abordar su continuidad en el banquillo la próxima campaña. Asegura no querer hablar con el club antes pese a que ya se han producido contactos entre las partes. "A mí me gustaría acabar tranquilamente la temporada y cuando acabe hablar tranquilamente entre las dos partes".

Acabar tranquilamente, el nuevo lema del entrenador, quien, cuestionado por qué tendría que pasar para que él mismo rompa el acuerdo (firmado según él, verbal según Helguera), y si su decisión dependía de que el club le propusiera un proyecto más ambicioso, espetó: "Es que eso no se sabe todavía. Yo lo único que espero es acabar la temporada, valorar todas las opciones y decidir cuál es la mejor". El culebrón alargado.

Mientras ese minuto llega la entidad amarilla busca entrenador desde hace ya varias semanas consciente de que será complicado retener al actual, el principal artífice de la gran temporada del equipo, salvado desde hace mucho tiempo. Desde la UD no tiran la toalla, pero García Pimienta considera que ha tocado techo y que el club debe dar un paso hacia adelante en sus objetivos, algo que no entra dentro de los planes del presidente Ramírez a corto plazo. Por eso los dirigentes lo dan prácticamente por perdido y sólo la falta de banquillos libres en clubes de mayor entidad haría que el barcelonés continuará, cuestión que deberá decidir, como muy tarde, en los días siguientes al término de LaLiga.

En otro orden de cosas, cuestionado por si convendría a la UD participar en una competición europea el curso que viene teniendo en cuenta que el propio entrenador considera que la plantilla no está capacitada para jugar dos o tres partidos por semana, tal y como ha afirmado en varias ocasiones, comentó tras suspirar: "A ver, convendría... Lo que está claro es que nosotros tenemos el objetivo de llegar lo antes posible a los 40 puntos, después lo antes posible a la salvación matemática y luego quedar lo más arriba posible. Si el equipo puede estar lo más arriba posible no vamos a renunciar a nada, eso seguro".

Por lo demás, García Pimienta, como hace siempre con todos los rivales con los que se mide la UD uno o dos días después, puso por las nubes en este caso al Athletic Club de Bilbao, visitante el domingo (15.15 horas). "Lo que más me gusta es que es un equipo muy solidario, que todo el mundo ataca y defiende, que son muy, muy, muy verticales, con jugadores muy explosivos como los hermanos Williams, incluso Berenguer que llega muy bien por fuera y no se lo piensan a la hora de centrar y acumular mucha gente en el área. Parece que no se cansan", destacó.

La fórmula

Para contrarrestar esas virtudes, el catalán recetó: "A nivel ofensivo vamos a ser nosotros porque es lo que nos está yendo bien; a nivel defensivo, tenemos que estar muy atentos en la pérdida para rápidamente hacer esa primera presión y que no tengan la facilidad de golpear el balón a la espalda. Si eso sucede, tenemos que tirar un poquito para atrás".

Cuestionado por su colega Ernesto Valverde, con el que coincidió durante dos temporadas en el FC Barcelona, destacó la "muy buena relación" que tuvieron. "Él estaba en el primer equipo y yo en el filial. Tuvimos mucha relación directa porque cogen jugadores para el primer equipo. Miras el currículum de Ernesto y es para sacarse el sombrero por los equipos que ha entrenado y las cosas que ha conseguido. Para mí es un ejemplo también en el banquillo a nivel de comportamiento, de actitud, tiene muy claro a lo que juega, tiene la capacidad de adaptarse a equipos como el Villarreal, el Valencia o el Barcelona y siempre saca rendimiento. Es un ejemplo a seguir. Ojalá pueda conseguir la Copa del Rey", añadió.

García Pimienta también se refirió a Sandro y Munir, que se desquitaron el fin de semana pasado con un gol cada uno en Getafe. "Me alegra más por ellos. A mí me da igual si el gol lo marca Sandro, Munir o Álex Suárez, pero sí que es cierto que los delanteros viven del gol y en este momento no llevaban una buena racha, pero a mí eso no me dice nada porque entrenan como animales y cuando juegan hacen lo que les pido", dijo.

Ostracismo de Mfulu y Fabio

Preguntado por la poca participación de Mfulu y Fabio, primer y segundo capitán, respetivamente, y por cómo maneja la situación, señaló: "Lo gestiono tomando decisiones. Cuando viene la semana y miro contra quién jugamos busco las mejores soluciones para el equipo. Yo siempre he dicho que estoy muy contento con todos los jugadores porque entrenan muy bien. Me sabe muy mal por Nuke por ejemplo, que fue un jugador muy importante en el año y medio anterior a esta temporada. A Fabio por desgracia las lesiones le han hecho también daño, pero siempre ha sido un jugador importante. Tienen que seguir trabajando y estar preparados para cuando tengan esa oportunidad".

Sobre Campaña, comentó: "Lo he visto muy bien. Creo que se adapta perfectamente al juego de la UD Las Palmas. Se le ve feliz, está trabajando muy bien y muy a gusto y seguro que se va a adaptar al equipo titular, aunque si es cierto que tenemos que ir de forma progresiva. No sé si está para jugar ya de inicio, seguramente no para 90 minutos, pero es un jugador que seguro va a ser muy importante para el club".