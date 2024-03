Xavi se pone la bufanda de la UD: "Tienen talento y la labor de 'Pimi' es muy buena; no es un día para reservar jugadores"

El 'I love you' de Xavi Hernández a la UD de Xavi García Pimienta. Los 'Xavis' destilan admiración eterna. El entrenador del FC Barcelona, al inicio de su rueda de prensa, elogió el descargo y la partitura de Pimienta -de cara a la contienda de mañana en el Estadio Olímpico Lluís Companys desde las 20.00 horas-.

"Es un rival que juega bien, jamás tiran la pelota. No verás un desplazamiento en largo. Pimienta trabaja muy bien y cuentan con futbolistas de gran talento. No les verás golpear la pelota de forma directa, tendremos que tratar de robarles la pelota para ser protagonistas. Ya advierto que no será un partido fácil".

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona. / LP/DLP

Con el PSG en el horizonte -10 de abril-, Xavi insiste en la importancia de batir a la UD para agotar sus opciones de ganar LaLiga. "No tenemos un partido sencillo, ellos no te regala el balón y son de los que se atreven. Disponen de una línea defensiva muy alta (...) Para nosotros es un buen test, teniendo en cuenta lo que viene luego [sobre el cruce de cuartos de la Liga de Campeones o el clásico en el Bernabéu]".

A una pregunta sobre Gundogan y se tenía pensado darle descanso ante la UD, el estratega azulgrana dejó otro titular sobre la importancia y la complejidad del pulso ante los grancanarios. "Gundo es un jugador diferencial, mañana no sería el dia para dar descanso, luego tenemos 10 días. Así que no vamos a reservar a nadie". Confirma la baja de Andreas Christensen por lesión y recordó que tanto Lamine como Cubarsí están llamados a "marcar una época en el fútbol mundial".