Pimienta y el regreso más emotivo: "Me siento culé, pero tengo ganas de demostrar quién es la UD"

Pimienta frente al espejo. 28 años dedicados al FC Barcelona y noventa minutos en el punto de mira de la UD. La historia de un reecuentro, de un amor fatricida. García Pimienta, en relación a su regreso a Can Barça, de cara al pulso de mañana en Estadio Olímpico Lluís Companys (20.00 horas, Movistar TV), no oculta su condición de "culé".

"Es muy especial, será la primera vez que me enfrento al Barça; que es el club de mi vida. Estuve once años como jugador y me formó como entrenador durante 17 temporadas. Es decir, fueron 28. Allí me formé como persona y estoy muy agradecido a lo que el Barcelona hizo por mí. Me siento culé pero con ganas de llegar y de ver a mucha gente con la que trabajaste durante mucho tiempo. Pero también, con con ganas de demostrar quién es la UD".

Resta importancia al bajón de juego y de resultados del cuadro amarillo -5 jornadas sin ganar y que ha encajado doce dianas en el citado tramo de competición-. "Hemos realizado mucho trabajo de campo y con vídeos. El equipo está bien, es una secuencia de malos resultados, provocado por errores que no se habían visto (...) Pero debemos dar un pasito hacia adelante". Insiste en recuperar el máximo grado de concentración. "Cuando te relajas un poquito, no te perdonan".

La receta mágica

Insistió Pimienta, una y otra vez, en morder. Elevar el factor de la agresividad y recuerda que llegarán fases del partido en las que habrá que rezar. "Tendrás opciones siendo valientes, siendo agresivos. Tenemos que saber sufrir cuando toque defender...Pero ante todo, tienes que ser valiente ante este tipo de rivales, porque sino te pasan por encima". Sobre su vínculo personal con el Barça, advierte que cuando pite el colegiado, se acabó el sentimentalismo.

"Soy un profesional y quiero que la UD gane todos los partidos". No quiso polemizar sobre su salida en 2021 y el encontronazo con Laporta -al que no nombró en esta ocasión-. "El trabajo fue bueno, si no no estoy 18 años en la base, con tres años en el filial. Soy el entrenador con más en el Barça B. Pero ahora soy feliz, estoy en la UD y en Primera. He logrado algo muy difícil como el ascenso y además lograrlo con un sistema reconocible. Lo que tengo en la cabeza, lo he llevado a cabo".

Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas. | | LP/DLP / P. C.

Manual con los Lamine Yamal

Pimienta, experto en la tarea formativa, aclaró que ante la explosión de talento, como es el caso de Yamal, solo cabe "tomarlo con naturalidad". "Moleiro o Pedri entraron solos en el primer equipo, se consolidan poco a poco. En el caso de Juanma, ahora juega con el filial ya que forma parte del proceso (...) La UD tiene una de las mejores canteras".