La UD Las Palmas del futuro: cuatro fichajes cerrados y un nuevo proyecto por la permanencia

No ha terminado la temporada actual y la UD Las Palmas ya tiene perfilada la siguiente; es lo que tocaba después de que el equipo se sintiera salvado prácticamente desde finales de enero a falta de la certificación matemática, cuestión que se ha retrasado más de lo previsto por la crisis de juego y de resultados del cuadro amarillo: suma dos puntos de los últimos 18 y una sola victoria en nueve partidos. En cualquier caso, la zona de descenso está muy lejos –a 12 unidades– y por eso el club mira desde hace tiempo al futuro más inmediato, tanto que ha cerrado ya los fichajes de Manu Fuster, Viti e Iván Gil, todos de Segunda División, para el curso que viene, además de tomado la decisión de ejercer la opción de compra por la mitad de Marvin, todo ello sin saber todavía si Xavi García Pimienta continuará en el banquillo.

Lo que sí tiene claro el presidente Miguel Ángel Ramírez como el director deportivo Luis Helguera es que el objetivo volverá a ser una temporada más la salvación, mantenerse el Primera División, meta que, por otra parte, entra dentro de la lógica de un equipo que sólo habrá cumplido una campaña en la máxima categoría.

El plan para conseguirlo, por los movimientos que ha hecho hasta ahora la entidad en lo que a refuerzos se refiere, será muy parecido al del presente curso, es decir, mantener el mayor número posible de jugadores del bloque actual e incorporar futbolistas a coste cero o de precio bajo con hambre de triunfar en Primera.

Iván Gil, centrocampista del Andorra. / LaLiga

La primera situación, a diferencia del verano pasado, será complicada, toda vez que el gran papel de la UD esta temporada ha despertado el interés de muchos clubes por los futbolistas amarillos. Sergi Cardona, además, no continuará porque termina contrato y no quiso renovar. Tampoco Valles, que en su caso será traspasado para que no suceda lo mismo que no el lateral catalán: marcharse sin dejar un euro después de haber dado el salto al profesionalismo en la Isla.

El club da por perdido a los dos, tal y como el propio Ramírez confirmó hace varias semanas, pero habrá ofertas por más. Así, jugadores como Moleiro, Kirian, Coco o Mika Mármol, además de otros con menos relevancia este curso como Loiodice o Pejiño, son susceptibles de salir en forma de traspaso, si bien la UD no lo pondrá fácil. Vale como ejemplo el rechazo de 20 millones del Nottingham Forest por Valles en el pasado mercado invernal, aunque en ese caso la entidad priorizó la competición al dinero.

Dos gratis y uno no

En cuanto a la otra situación, la UD Las Palmas ha cerrado el fichaje de tres jugadores de Segunda División, de los que dos terminan contrato. Son los casos de Iván Gil y Viti. El primero es un centrocampista que actúa más bien como interior, si bien puede jugar igualmente como mediapunta y en banda. Formado en la cantera del Espanyol, tiene 24 años y suma su tercera temporada en el Andorra, donde estuvo la mayor parte del tiempo a las órdenes de Éder Sarabia, ayudante de Quique Setién en la etapa del cántabro en la UD.

El segundo, Viti, es un lateral derecho que originariamente empezó como extremo, pero en las últimas temporadas en el Real Oviedo, de donde es canterano, ha actuado como defensa. A sus 26 años, también le llegará su primera oportunidad en la máxima categoría nacional.

Manu Fuster, en el partido del Albacete frente al Espanyol. / LaLiga

El otro fichaje de Segunda será Manu Fuster, pero en su caso la UD tendrá que desembolsar dinero porque no termina contrato con el Albacete Balompié este junio, sino el de 2025. La cantidad que pagará al club manchego será de alrededor de un millón y medio de euros, menos de lo que le habría costado en el pasado mercado invernal, cuando también quiso incorporarle.

El futuro del técnico

Además, la entidad amarilla abonará dos kilos al Real Madrid por el 50% de Marvin porque ha decidido ejercer la opción que le brindaba el contrato de cesión actual, por lo que se considera un fichaje más. En total, cuatro, mientras García Pimienta se decide.

Cuestionado la semana pasada por si iba a continuar o no el curso que viene, el técnico fue tajante: «No lo sé». Preguntado después por si creía posible repetir lo de la temporada actual, aludió a que en las últimas jornadas los rivales habían «tenido mucho más en cuenta» a la UD que antes.

Cavi Garcíam Pimienta, durante el partido ante el Barcelona en Montjuic. / Lof

No quedó clara, por tanto, su respuesta a la última cuestión. En cualquier caso, desde hace meses García Pimienta espera por una oferta de un equipo con más aspiraciones y que, en consecuencia, le brinde un salario mejor, toda vez que considera que en la UD ha tocado techo y que repetir el curso actual con los mimbres que tendrá será muy complicado. Por otro lado, como aún no se ha decidido, el club se ha movido en el mercado para cerrar los tres fichajes de Segunda más allá del entrenador que esté en la campaña 2024-25.

Más caras nuevas

Si finalmente se queda, cuestión que quedará resuelta en los días posteriores a la conclusión del campeonato, tendría otra vez poder de decisión en algunos de los refuerzos, como sucedió con Mika Mármol o Munir. Si no, la UD tiene algunos deberes hechos para el que venga. Sea como fuere, la plantilla tendrá muchas más caras nuevas que las de Manu Fuster, Viti e Iván Gil, y gastará en fichajes, aunque la proporción con respecto a lo que gane será negativa.