Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 6 al 12 de abril, signo a signo

El ranking de los signos del horóscopo para esta semana del 6 al 12 de abril, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, coloca en primera posición a Leo seguido de Aries, CapricornioCáncerTauroSagitarioPiscisGéminisAcuarioLibraVirgo y cierra el círculo Escorpio. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la evolución de los astros y la Luna en la segunda semana de abril. De la mano de la Luna Nueva del día 8 viene el segundo eclipse de 2024, que tiene lugar en el signo de Aries. Se trata de un eclipse total de Sol y su energía es muy transformadora y puede cambiar aspectos de nuestra vida. No es momento de dejarnos llevar por impulsos ni asumir riesgos. Venus transita por Aries y los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- son los más seductores del Cosmos. Además, hemos entrado de lleno en el gran evento astrológico del año, la conjunción de Júpiter y Urano con Tauro, que durará hasta finales de mayo y trae una etapa de renovación y cambio.

Leo

Estás imparable y sabrás encandilar a todo el mundo con tu optimismo y tu don de gentes. El eclipse trae cambios a tu vida, animándote a prescindir de todo lo que suponga un lastre para ti. Pronto empezarás a ver los primeros resultados y eso te dará fuerza para continuar con tus planes. Haz caso a tu intuición y sigue esas corazonadas que a veces tienes porque serán acertadas.

Muchas felicidades. El eclipse de Sol en tu signo desbloquea esos miedos e inseguridades que te paralizan y hace aflorar el enorme potencial que llevas dentro. Confía en ti porque vas a vivir experiencias que te harán crecer y llegar más lejos que nunca. El Sol y Venus, también en tu signo, te ofrecen un magnífico momento para recuperar la sonrisa y ser feliz.

El eclipse afecta a tu entorno familiar, y cualquier cambio que hagas en tu casa te va a dar mucha suerte. Tu fuerza interior y esa tenacidad que tienes van a hacer que no se te escape algo que quieres. No rechaces ninguna propuesta sin haberla estudiado con calma antes. Pueden presentarse situaciones inesperadas a las que sabrás sacarles el máximo partido.

Este eclipse te va a llevar a la cima del éxito y vas a volar muy alto. Presta atención a las envidias para que nadie pueda ensombrecer este maravilloso momento. Marte bien aspectado hace que te sientas eufórico y con una energía arrolladora que te ayudará a sobrellevar cualquier altibajo que puedas sufrir. Buen momento para propiciar un cambio laboral y obtener mejoras.

El eclipse te invita a escuchar tu voz interior y a dejarte guiar por ella para superar esos momentos de desasosiego y confusión que puedes estar viviendo. La Luna en tu signo, los días 9 y 10, te regala una energía luminosa y alegre para que dejes atrás las tensiones y seas capaz de transformar las circunstancias que te rodean y ponerlas a tu favor.

Es el momento de cerrar ciclos y apartar de tu vida situaciones que te agobian y no te aportan nada positivo. Podrás llegar a buenos acuerdos y superar cualquier prueba, confía en ti. Tus ansias de libertad serán un poderoso estímulo para librarte de ataduras que no soportas. Amores fugaces, pero muy intensos y apasionados te trae el eclipse.

La Luna en tu signo del día 6 será una valiosa ayuda para liberarte de situaciones dolorosas del pasado y comenzar un nuevo camino. El guerrero Marte, también en tu signo, te llena de energía y empuje, y ni el eclipse va a poder contigo. Es un buen momento para dar los primeros pasos de algo o llevar a buen puerto algún proyecto con el que sueñas hace tiempo.

Has podido sufrir la decepción de alguien muy querido, pero el eclipse de Sol puede traer a tu vida personas nuevas que se conviertan en buenos amigos y que serán como un soplo de aire fresco para ti. Serás bastante afortunado en todos los temas relacionados de una u otra manera con tu economía. El 11 y 12 son tus días mágicos y lo que hagas te saldrá bien.

El eclipse puede desencadenar malentendidos o retrasos que dificulten tus planes, pero también te transmite una energía transformadora que te impulsa a liberarte de todo lo que te limita y no suma en tu vida. Te toca descansar más y trabajar menos, cambiando hábitos perjudiciales que no te favorecen. Puedes conocer a alguien que haga más luminosa tu vida.

Puede salir a la luz una noticia que te altere, pero el eclipse enfrente de tu signo te armoniza para que puedas hacer frente a lo que te inquieta y te sacudas esa sensación de incertidumbre que puedes estar sintiendo. Despertarás el amor en los que te conozcan y te darás cuenta de lo que vales. Vienen a tu vida estímulos nuevos que te ayudarán a recuperar la ilusión.

Ahora que estás recibiendo la regeneradora energía del eclipse de Sol, es el momento de abrirte a nuevos horizontes y hacer los cambios que precisa tu vida, aunque te den un poco de vértigo. Necesitas expresar tus emociones y decir las cosas tal y como las sientes. Tu prioridad debes ser tú. Mimarte y dedicarte tiempo te ayudará a olvidar sinsabores pasados.

Este eclipse afecta a tu vida personal y profesional, y te ayuda a cambiar de rumbo y a encontrar nuevos caminos si no estás satisfecho con lo que tienes. Los buenos aspectos de Marte te dan la fortaleza y la energía que necesitas para no rendirte. Rodearte de gente te vendrá de maravilla, pero ten cuidado con cierta persona que no termina de encajar en tu vida.