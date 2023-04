La sección de perfumería de Mercadona es una de las más cuidadas y valoradas por el propio supermercado. Entre su extenso catálogo podemos encontrar una gran variedad de perfumes, tanto juveniles como para adultos, ya sean hombres o mujeres y en muchas ocasiones cuentan con packs ideales para regalo. Pero desde hace unas semanas, los usuarios han comenzado a notar que ha desaparecido el perfume de hombre más vendido y este es la colonia Codizia de Mercadona.

Hay mucha gente que no puede salir de casa sin antes echarse colonia y es que no hay nada más agradable que oler bien y que la gente de nuestro alrededor lo note. Todo el mundo tiene un perfume de alta gama favorito, pero hay que reconocer que su precio es muy elevado y no siempre podemos gastar tanto dinero en una colonia. Por eso, mucha gente prefiere gastar menos y comprar en la sección de perfumería de Mercadona que tiene grandes productos relación calidad precio y que, además, son clones o imitaciones muy logradas de perfumes y otros productos de cosmética de alta gama.

Una de las estrategias más definidas de la cadena de supermercados de Juan Roig es ir introduciendo nuevos productos en su catálogo cada poco tiempo para enganchar a los consumidores. Pero al igual que aparecen novedades, alguno de los artículos desaparece sin previo aviso de las estanterías. Algunas veces se trata de una retirada temporal, ya sea por falta de stock o para una reformulación, por otras veces los hace de forma definitiva dejando a los usuarios sin uno de sus productos favoritos.

Mercadona retira la colonia Codizia de hombre

Eso mismo ha pasado con la colonia Codizia de Mercadona, el perfume de hombre más vendido del supermercado valenciano y por eso ha sorprendido tanto a los clientes. Hace unas semanas, algunos usuarios comenzaron a notar la falta de esta fragancia en la sección y así lo hicieron saber en redes sociales. La sorpresa llegó cuando, efectivamente, el Community Manager de la empresa de Juan Roig confirmó la noticia.

Al mensaje de una usuaria que pedía información sobre cuándo iban a reponer el perfume, Mercadona ha contestado: “Ya no tenemos el perfume Codizia a la venta en nuestras tiendas, y no disponemos de más información. No obstante, queremos pasar nota de tu interés a los responsables”.

¡Hola, Sandra! 🙋🏻‍♀️ Ya no tenemos 😕 esta colonia, Codizia, a la venta en nuestras tiendas, y no disponemos de más información 😥. No obstante, queremos pasar nota de tu interés a los responsables 😉. ¿Qué es lo que más destacabas de este producto? Gracias por escribirnos ✍🏻. — Mercadona (@Mercadona) 6 de enero de 2023

Hasta la fecha se desconoce si la retirada de este codiciado perfume masculino es temporal o definitiva, aunque todo parece indicar que habrá que acostumbrarse a no poder comprarlo en Mercadona. Ante esta información, muchos usuarios han comenzado a pedir la vuelta inmediata de esta fragancia. “Necesito que vuelva a mi vida y sin reformular, está perfecta como está”, han comentado en Twitter. La colonia Codicia de hombre es una imitación de One Million de Paco Rabanne. Codicia también tiene una versión femenina, que en su caso imita a Angel de Thierry Mugler.