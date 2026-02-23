COGITA Las Palmas, motor de progreso y sostenibilidad

La ingeniería técnica agrícola en España no es una profesión nueva; sus raíces se hunden en el Real Decreto de 1855 que dio vida a las carreras de Perito Agrícola e Ingeniero Agrónomo. Sin embargo, su labor actual en la provincia de Las Palmas dista mucho de limitarse exclusivamente al arado. Hoy, el Colegio Oficial de Grado e Ingeniería Técnica Agrícola de Las Palmas (COITALP) se erige como una Corporación de Derecho Público esencial para la vertebración social y económica de Canarias.

A menudo, cuando disfrutamos de un paisaje agrícola en nuestras islas o saboreamos un producto local, olvidamos que detrás de esa armonía hay una labor técnica tan rigurosa como apasionada. El COITALP no es solo una institución veterana; es el corazón de un engranaje que mantiene viva, segura y sostenible la provincia de Las Palmas.

Garantía de calidad y ética profesional

El Colegio no solo representa a sus profesionales colegiados de las tres islas de nuestra provincia, sino que actúa como un escudo para el ciudadano. Al ser una profesión regulada, la colegiación es obligatoria para ejercer, lo que garantiza que cualquier proyecto -ya sea un sistema de riego o la dirección de una industria agroalimentaria- cuente con el respaldo de un técnico con competencias acreditadas y sujeto a un estricto código deontológico.

Esta labor de control se traduce en seguridad para el consumidor. El COITALP vela por la independencia de sus técnicos y ofrece servicios como el visado de proyectos, revisando múltiples trabajos profesionales, destacando la construcción de infraestructuras vitales para el sector primario como almacenes, redes de riego, caminos agrícolas, explotaciones agrícolas y ganaderas, depósitos, etc.

Un ejemplo de transparencia y servicio

En un ejercicio de responsabilidad institucional, el COITALP ha obtenido la calificación máxima de 10 puntos en transparencia por parte del Comisionado de Transparencia de Canarias. Este compromiso con la claridad se extiende a sus propios miembros, siendo una institución pionera en eximir del pago de cuotas a los colegiados en situación de desempleo o jubilación, asegurando que sigan recibiendo apoyo y formación.

Además, el Colegio funciona como un puente hacia el empleo, gestionando una bolsa de trabajo y ofreciendo asesoramiento técnico y jurídico constante para asegurar que la ingeniería agrícola canaria esté a la vanguardia de la innovación y la sostenibilidad.

En definitiva, detrás de cada alimento seguro en nuestra mesa, de cada jardín cuidado en nuestras ciudades y de cada infraestructura rural eficiente, se encuentra la labor silenciosa pero rigurosa del Colegio Oficial de Grado e Ingeniería Técnica Agrícola de Las Palmas, una institución que sigue demostrando que el progreso de Canarias nace, indudablemente, de su tierra y del conocimiento de quienes mejor la entienden.

Compromiso con el entorno canario: De la vid al arbolado urbano

La actividad del Colegio durante el último año demuestra su implicación directa en los problemas que afectan a la sociedad canaria. Entre sus actuaciones más relevantes destaca la colaboración con el Gobierno de Canarias en la detección temprana de la filoxera en la vid, una amenaza directa para nuestro patrimonio vitivinícola, y su participación como colaborador de la red REDEXOS para la detección de especies exóticas invasoras.

Pero su influencia llega incluso al corazón de nuestras ciudades. El Colegio ha sido una voz experta en la elaboración del Plan Director de Arbolado Urbano de Las Palmas de Gran Canaria, aportando criterios técnicos para una gestión adecuada de las palmeras y zonas verdes, esenciales para la calidad de vida en entornos urbanos. Asimismo, su peso institucional se refleja en la presentación de informes técnicos sobre el Anteproyecto de Ley de actualización de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La ingeniería agrícola ante el reto de la digitalización

La irrupción de la digitalización en nuestro siglo ha ampliado de forma decisiva el campo de acción del ingeniero agrícola, hoy, el valor en la agricultura no reside únicamente en “saber de campo”, sino en la capacidad de traducir la información procedente de satélites, sensores, estaciones agroclimáticas, robots agrícolas o gemelos digitales en decisiones estratégicas que mejoren la rentabilidad de las explotaciones y, al mismo tiempo, refuercen su sostenibilidad ambiental.

La digitalización del campo exige perfiles híbridos, capaces de combinar la agronomía clásica con la ciencia de los datos, la automatización y la innovación tecnológica. En este contexto, el ingeniero técnico agrícola actúa como puente entre el conocimiento técnico tradicional y la tecnología agro-digital, liderando la transformación hacia un modelo productivo más eficiente, resiliente y alineado con los desafíos climáticos y económicos actuales.

Desde el COITALP se impulsa esta evolución profesional, garantizando que la ingeniería agrícola de la provincia de Las Palmas sea protagonista activa del futuro digital del sector primario.

¿Cómo puede un ciudadano verificar si un técnico está colegiado?

En resumen, los ciudadanos cuentan con mecanismos oficiales y transparentes para verificar la habilitación de un profesional a través del Colegio: Ventanilla Única y Web: A través de la plataforma digital del Colegio, que funciona como ventanilla única, se puede consultar información pública y memorias anuales, garantizando el principio de transparencia.

Consulta de Bases de Datos: La administración del Colegio gestiona y pone a disposición de los particulares las bases de datos de colegiados y las listas oficiales de Peritos Judiciales.

Atención y Orientación: Existe un servicio de atención directa a particulares para resolver dudas sobre la situación de un técnico o recibir orientación profesional personalizada.

Protección al Consumidor: Para garantizar la ética profesional, el Colegio dispone de un servicio de atención a usuarios y un canal ético o de denuncias donde los ciudadanos pueden presentar quejas o reclamaciones si detectan irregularidades.

Detrás de cada jardín que florece en la ciudad y de cada infraestructura rural que hace más eficiente el trabajo del agricultor, está la firma silenciosa de un ingeniero técnico agrícola. El COITALP nos recuerda que el futuro de Canarias depende de nuestra capacidad para entender y respetar la tierra que nos sostiene.