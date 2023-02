Los Salvapantallas más setenteros dan inicio al Carnaval de Studio 54

Los reyes de la música disco reabrieron en la noche de este viernes las puertas del mítico club neoyorquino Studio 54 en el parque Santa Catalina. La versión más setentera de Los Salvapantallas dio comienzo al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023. Los cuatro componentes del grupo hilvanaron el discurso con los grandes éxitos de finales de los 70 y principios de los 80 en las primeras carnestolendas sin restricciones tras la pandemia. Desde el Celebration de Kool and the gang hasta el mítico y coreado YMCA de los Village People al final de la noche. Una velada preludio del programa del Carnaval 2023 en la que el parque lució abarrotado y que tuvo momentos de recuerdos con aplausos para los carnavaleros fallecidos recientemente, en especial para Manolo Vieira.

Un desfile encabezado por los personajes del Carnaval y seguido por batucadas, comparsas y murgas, además de las candidatas a Reina, Gran Dama y Drag, marcó el arranque de la fiesta.

Acto seguido un mar de luces iluminó el escenario diseñado por Sergio Macías. David Campodarve, al bajo, Daniel Delgado, a la batería, Álex Labao a la guitarra y Nacho Rivas como vocalista -todos ellos componentes de Los Salvapantallas- salieron por la boca de Mick Jagger convertidos en los Bee Gees a ritmo del Fiebre del Sábado Noche y dieron así la primera nota de las carnestolendas del reencuentro y la diversión desenfrenada tras la pandemia, «sin restricciones, sin mascarillas y sin miedo».

"Aunque a algunos les pese, la ciudad se desbordará de alegría y música por todos los rincones"

Dieron así por inaugurada «la discoteca más grande del mundo», tal y como la definió el vocalista del grupo. Con más de 20 años sobre los escenarios, la mayor parte de ellos participando en galas, concursos y carnavales de día en Santa Catalina, Rivas definió al cuarteto como «especialistas en celebraciones por todo lo alto». De ahí que se arrancaran a cantar el Celebration. Las recientes polémicas estuvieron de manera encubierta y es que «aunque a algunos les pese, la ciudad se desbordará de alegría y música por todos los rincones». Una capital funky; funky como el mítico Funky Town de Lipps INC.

Los Salvapantallas, habituados a cantar canciones más rockeras de los 80 y los 90 cambiaron el repertorio por una noche. Cambiaron así «la crítica por el amor y la distancia social por el acercamiento». Una «pasión por la buena música» que se tradujo en el September de Earth, Wind and Fire. Además, recordaron que esta edición supondrá el 25 aniversario de la gala Drag Queen.

Campodarve tuvo palabras para los carnavaleros fallecidos en los últimos años, desde Fernando Méndez, a Xayo, el murguero Arturo García o el diseñador Ruymán Rodríguez. Aunque el momento en el que el parque rompió en aplausos fue cuando el grupo dedicó el pregón al humorista Manolo Vieira, quien falleció el pasado miércoles por la noche. Pero, ellos siempre vivirán, como se suele decir, y qué mejor manera de hacerlo que escuchando el Thats the way (i like it) de los KC and The Sunshine band.

Y tras declarar que "para hacer bien el amor hay que venir a LPGC", rompieron la noche con 'YMCA'

Alex Labao fue el primero en recordar sus vivencias más personales con el carnaval; rememoró los días de colegio cuando esperaba «con emoción» la llegada de la murga los Bankarrotas. «Alucinaba, aquellos tipos me parecían gigantes vestidos de payaso con aquel maquillaje cuarteado por el sudor», señaló. Y es que las carnestolendas hace a los propios olvidarse «de quienes somos». Un acto que lleva a la excitación... I’m so excited como dirían las The Pointer Sisters en 1982.

Daniel Delgado rememoró esas noches en el parque Blanco, «y el regreso a casa caminando cuando ya despuntaba el día». Además de los 15 años en los que trabajó «en el lado oculto del glamour y las lentejuelas como técnico de sonido». Recuerdos que se convirtieron en actuaciones con Los Salvapantallas, a las que se unirá esta noche, «esto va a ser un infierno», pronunció Rivas entre las llamaradas que dieron paso a la Disco inferno de The Trammps.

Y tras declarar que para «hacer bien el amor hay que venir a Las Palmas de Gran Canaria», los cuatro rompieron la noche con el YMCA de los Village People, momento en el que los drags lo dieron todo, para echarse la arrancadilla final tarareando el I will survive de Gloria Gaynor.

La próxima cita de la fiesta será hoy en el parque con la cantera del Carnaval: las comparsitas y murguitas serán las encargadas de darlo todo sobre el escenario de Studio 54. Y para cerrar la jornada, el concurso de disfraces adultos.