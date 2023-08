Las murgas ratifican las normas de la discordia del último Carnaval

Tras 12 años de dominio de Telde y el Sureste, el concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023 lo ganó una agrupación de la capital, Los Chancletas. Pero la autodescalificación de Los Nietos de Sary Mánchez, algo inédito en el certamen, les robó todo el protagonismo. El descontento con las bases que se estaban aplicando -con la redacción del tiempo de actuación y del número de canciones- llevó a la agrupación teldense a tomar tal decisión. Un sistema que la Federación insular de Grupos del Carnaval (Figruc) acaba de ratificar para el próximo año y que sigue sin provocar unanimidad. La fractura en la familia carnavalera sigue sin resolverse.

Por el momento, Los Nietos de Sary Mánchez lo han dejado claro. Si la dirección del Carnaval no reconduce las bases y al menos recupera la mecánica de cuatro temas -dos en fase y dos en la final-, tal y como se hacía antes de la pandemia, los teldenses no volverán a presentarse en el concurso de las carnestolendas capitalinas. «Tienen que cambiar las formas de hacer las cosas», señala Rubén Sánchez, alias Pitu, director de la agrupación, «me parece maravillosa la participación de los grupos, pero la última decisión debe tenerla la organización».

«Creemos que el concurso debe ser como era antes», resalta el director de Los Nietos. El pasado febrero, ante un parque Santa Catalina abarrotado, se pasaron del tiempo estipulado -20 minutos frente a los 30 que disponían antes de la pandemia- y cometieron otras faltas que conllevaron su autodescalificación. Los de Telde dieron así visibilidad a su descontento con el rumbo que ha tomado el concurso. Otros grupos, por su parte, manifestaron la coletilla «nos han recortado el tiempo» durante su actuación.

Cinco murgas, en contra

Finalmente, pese a esto, la Figruc decidió en una reunión la semana pasada por amplia mayoría volver a apostar por una mecánica similar a la de este último concurso. Lo cierto es que tan solo cinco de las 19 murgas adheridas al colectivo votaron en contra de repetir esta dinámica, la mayoría radicadas fuera de la capital grancanaria: Los Nietos de Sarymanches (Telde), Legañosos (Carrizal), Payasos Alborotados (Guía), Lengüetudos (Santa Lucía) y Trabalonas (Lomo Apolinario) -esta última recién fundada-.

La reducción del número de canciones -aunque no del tiempo sobre el escenario- también se adoptó este año en el concurso de murgas de Santa Cruz de Tenerife; decisión que el próximo año no tendrá continuidad, por lo que volverán al formato original de cuatro temas -dos en fases y dos en final-. Desde Los Nietos apuestan por seguir esta senda. Sánchez indica que entiende que «son mayoría» las que han decidido repetir el formato de 2023, pero resalta que, por ejemplo, en Ingenio es la organización quien pone las bases y no los propios grupos como ocurre en la capital grancanaria.

En caso de que Sociedad de Promoción, con la concejala de festejos, Inma Medina, al frente, no reconduzca la situación, desde Los Nietos de Sary Mánchez afirman que tienen «un plan B». Ya en las redes sociales algunos aficionados han llegado a vaticinar su marcha a otra Isla después del precedente que supuso la participación de Gambusinos dos años consecutivos en la capital grancanaria -y ganadores de la edición pospandemia de 2022-.

Las gradas, "medio vacías"

A esto habría que sumar las críticas lanzadas por el ya ex director artístico de las galas del Carnaval capitalino, Israel Reyes. El productor escénico ha manifestado en una entrevista con este periódico que «los grupos están desorientados, hay una inercia pero no un objetivo, los grupos solo se preocupan de su existencia y de su premio, fomentando la rivalidad».

Que las gradas en Santa Catalina queden «medio vacías» tras las actuaciones de ciertos grupos, incluso en la final en la que hay que comprar entrada, también han provocado numerosas quejas por parte de quienes por no conseguir una silla en el parque se han tenido que quedar fuera.

La dirección del Carnaval será la encargada de redactar las bases, algo que en principio se hace siguiendo lo acordado por las propias murgas en la Figruc, tal y como ha venido haciéndose en los últimos años. Una decisión que se une a la lista de pendientes para esta edición: nueva ubicación por las obras en el parque y el estreno de un nuevo director artístico tras 18 años.