El nuevo Campus Castellana de UNIE Universidad, un centro para formar a los futuros sanitarios

UNIE Universidad da un paso decisivo en su proyecto educativo desde que anunció la apertura del nuevo Campus Castellana, un espacio de más de 25.000 m² situado en Avenida Monforte de Lemos, 28, y dedicado íntegramente a las ciencias de la salud. El objetivo del centro es apoyar al talento sanitario español, contribuyendo a la formación y el desarrollo del capital humano en sectores claves como hospitales, investigación biomédica y atención al cuidado de la sociedad, con una perspectiva humanista. En este nuevo campus los estudiantes disponen de unas instalaciones totalmente nuevas, situadas en el madrileño barrio del Pilar, en un entorno profesional, científico y empresarial, muy próximo a hospitales y centros de investigación de referencia.

El centro cuenta con el aval y la experiencia de Planeta Formación y Universidades, red internacional de educación superior del Grupo Planeta, lo que permite hacer del nuevo campus un proyecto innovador, transformador y de impacto social, pensado para enseñar a futuros profesionales que liderarán la sanidad del mañana.

Aprender cómo se trabaja

La nueva facultad despliega en un mismo espacio todas las instalaciones, tecnología y aulas académicas necesarias para que el aprendizaje evolucione desde la teoría hacia la práctica real desde el primer día. La intención de la Universidad es crear un entorno que respire salud, donde el estudiante experimente todas las fases del desarrollo académico y personal. La metodología combina simulaciones avanzadas con un aprendizaje basado en retos y problemas, que hacen del alumno el verdadero protagonista.

Entre los espacios más emblemáticos del campus destaca un centro de simulación de más de 1.000 m², diseñado para recrear la complejidad clínica a la que los profesionales se enfrentarán en un futuro. Es un entorno seguro y controlado donde entrenar escenarios clínicos no previsibles; técnicas en simulación avanzada con realidad aumentada, pacientes digitales y apoyo de IA; situaciones de urgencia y presión asistencial y coordinación entre distintos perfiles sanitarios.

Pero la formación va más allá de la técnica. En estos espacios se trabajan también habilidades clave como la empatía, la comunicación, la escucha activa y el acompañamiento emocional, a través de pacientes estandarizados que reproducen situaciones reales y delicadas.

Nuevo campus Castellana / UNIE

Oferta formativa

Actualmente, la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIE ofrece grados en Biomedicina, Farmacia, Fisioterapia, Enfermería, Psicología y doble grado en Psicología y Criminología. Asimismo, también dispone de varios másteres en Dirección y Gestión de Enfermería, Psicología General Sanitaria, Enfermería de Urgencias y Emergencias, Terapia Manual del Paciente Neuromusculoesquelético, Fisioterapia Deportiva y Psicología del Deporte.

Este nuevo campus es otro paso en firme de UNIE Universidad por el continuo apoyo a la formación del sector sanitario, formando a estudiantes mediante nuevas metodologías más prácticas, flexibles y experienciales que fomentan la innovación, la interdisciplinariedad y la conexión continua con el entorno empresarial, entendiendo que el destino final es tan importante como el camino.