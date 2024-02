Vanesa Martín sustituye hoy a López en la Alcaldía de Ingenio

La concejala del Ayuntamiento de Ingenio (Forum Drago), Vanesa Martín, es la candidata que se somete hoy a votación para el puesto de alcaldesa de la Villa durante el pleno extraordinario convocado a partir de las 10.30 horas en el salón de plenos. Grupo de gobierno y partidos de la oposición designarán si Martín ostentará el cargo en esta legislatura para sustituir al anterior regidor, José López, que dimitió con polémica el pasado lunes tras solo siete meses en el cargo.

Esta sesión extraordinaria es la segunda que celebran esta semana los miembros de gobierno municipal formado por el pacto Forum Drago-NC-Somos-PP, y la oposición, PSOE y grupo mixto (Agrupa Sureste, CC y Vox). A priori, la por ahora única candidata al puesto de alcaldía cuenta con los voto favorables de su grupo de gobierno.

En la primera, celebrada el lunes, se daba cuenta del cese oficial del anterior regidor López, tras verse salpicado por diversos acontecimientos durante su corto mandato. Entre otros, su oposición a otorgar una licencia a la energética Naturgy para la construcción de un parque fotovoltaico en El Burrero y la posible relación de su negativa con un proyecto de la empresa de su familia, El Paso 2000, en terrenos cercanos a estas plantas solares.

Invitación al pleno

En esta sesión del lunes pasó a ser alcalde en funciones Rayco Padilla (PP), que logró realizar una nueva convocatoria extraordinaria para hoy sábado, en la que saldrá como nueva regidora de la Villa Vanesa Martín, concejal de Deportes, Turismo y Presidencia. El partido al que pertenece la edil, Forum Drago, el mismo que su predecesor en el cargo, lanzó desde ayer en su página oficial una «invitación» a la ciudadanía al «acto de toma de posesión como alcaldesa de la Villa de Ingenio» de la propia Martín.

Óliver de la Cruz, nuevo edil

Está previsto que en la misma sesión plenaria, según avanzó Martín, se apruebe la designación de Óliver de La Cruz como nuevo concejal del gobierno municipal. Pertenece a la formación de NC y es el número 11 en la lista de la coalición, que en su caso, recoge el acta que dejó el exalcalde López.

Martín, de 44 años y en calidad de candidata, se posicionó esta misma semana aclarando que su antecesor en el cargo López «dimitió» y que el grupo de gobierno «no lo forzó a salir». Al tiempo, aseveró que el nuevo grupo de gobierno quiere «partir de cero» y pasar página cuanto antes». De ahí las prisas para la convocatoria de los dos plenos, el de dimisión de José López y el del nombramiento de nueva regidora municipal para la presente legislatura.

Martín hizo hincapié en que llega «ilusionada, con humildad y determinación» para que Ingenio «se vea por sus cosas buenas, y no por las malas». Declara que «nunca he sido ni seré marioneta de nadie», que su grupo «es una piña, que habrá reestructuración de áreas y que «sería injusto que me juzgaran sin conocerme».