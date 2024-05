Cristina Ramos entusiasma al público de ‘Maspalomas Pride by Freedom’

La cantante grancanaria Cristina Ramos, ganadora de Got Talent España y de La Voz de México, entusiasmó con su increíble voz al público que asistió este jueves, a la Gala de la Moda 'Maspalomas Pride by Freedom', patrocinada por Six Pack Zone.

Por el escenario del Yumbo, desfiló un grupo de modelos que lucieron las nuevas tendencias en moda, baño y complementos, para cada occasión, que presentaron las marcas Boxer y Code 22.

El artista grancanario Javy Martín, que reside en Madrid, fue el primero en subir al escenario de la Gala, para interpretar dos temas de su carrera en solitario con una puesta en escena performance con los bailarines.

Con su energía incomparable, la cantante Roser, que celebraba su cumpleaños, subió al escenario y para celebrarlo cantó uno de sus temas más populares 'Quero besarte'. La cantante catalana ofreció un remix con canciones populares de los años 60 y de canciones conocidas de Rafaela Carrá, que puso a bailar y a cantar a todo el público. Para acabar, presentó su nuevo single 'Guerreras del Olimpo, "dedicado a los guerreros y guerreras que cada día luchan por conseguir el respeto", y la canción 'Fuego'.

Cristina Ramos fue la encargada de poner el broche final a la gala. La cantante canaria, considerada como de las mejores voces del panorama actual, puso a cantar y a bailar al público que abarrotaba el recinto, con temas de su último disco 'Superstar', como 'Te odio amor', y otras versiones conocidas, como fueron 'Call me', Tatto', 'Euphoria', 'This is me', 'One moment in time', 'I wanna dance with' y 'Somebody'.

Eventos para este viernes

Maspalomas Pride by Freedom' celebrará mañana la fiesta 'Sundance', uno de los eventos más esperados, que tendrá lugar en la gran piscina del Ocean Club Maspalomas, con capacidad para 4.000 personas, con la música amenizada por Djs, bailarines, drags y la actuación de la cantante Rebeka Brown.

Como cada edición, se ha organizado la Fiesta para las Mujeres (13:00 horas), que se celebrará en la piscina del Hotel Ritual Maspalomas. Por la noche, tendrá lugar la Gala de los Premios Freedom 2024 (22:00 horas), patrocinada por la Clínika Beach, que presentarán Roberto Herrera y Delisiah, que darán paso a las actuaciones de la noche: Rainbow Gospel Choir (España), Angy Fernández (España), Jorge González (España) y Louisa Johnson (UK).

Como cada año, la Asociación Freedom LGBT Maspalomas hará entrega de los Premios Freedom a personas y entidades destacadas en Canarias, por su contribución a la visibilización y apoyo en la lucha por los derechos del colectivo LGBTQI+.

El programa y todas las actividades, fiestas y galas se pueden conocer en la APP gratuita 'Pride By Freedom', disponible para móviles y tablets y en la web oficial https://maspalomaspridebyfreedom.com.

Esta edición de Maspalomas Pride by Freedom cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Área de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Barceló Margaritas, Clínica Beach, Sonocom y Absolut. Además de varias empresas patrocinadoras: Code22, Boxer Gran Canaria, NEA, Music Meets Tourism, Viajes Canaria Europa, Elorigami, Podium Scandinavia, y de la colaboración de la Federación Canaria de Pádel, Asociación Chrysallis Canarias, Gay Reisem Travel y Gay Less Point.