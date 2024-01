Las agresiones a los espacios naturales protegidos se suceden en Canarias y las imágenes de estos actos incívicos se viralizan en las redes sociales. Unas veces son denuncias de ciudadanos anónimos las que dan a conocer los hechos, pero en otras ocasiones son los propios protagonistas los que muestran sus 'hazañas', lo que sirve de punto de partida para que las autoridades investiguen tales acciones y emprendan las actuaciones administrativas y judiciales que recoge la ley para este tipo de casos.

Una de las más recientes, ha sido la fiesta 'rave' en la cima del volcán Calderón Hondo, en en el municipio majorero de La Oliva.

El Ayuntamiento de La Oliva ya ha identificado a los responsables de la polémica fiesta, que atrajo a alrededor de un centenar de asistentes. Consistió en una sesión de DJ con elaborada producción audiovisual, altavoces y equipos musicales.

Este evento ilegal se llevó a cabo sin la debida autorización y fuera de los límites del sendero designado, en un área natural de alto valor paisajístico incorporada a la Red de Senderos de Fuerteventura (GR-131), y ubicada en las proximidades de dos zonas protegidas: ZEC y ZEPA (Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves).

Fuera de los senderos

Otro de los episodios susceptibles de sanción es el protagonizado el pasado mes de diciembre en el volcán de La Corona (Haría) por la atleta Leire Fernández, quien difundió un vídeo en sus redes sociales en la que se le ve deslizándose por una ladera del citado volcán, tras haberse salido del sendero existente en la zona. Las redes estallaron contra esta corredora, que se enfrenta a una sanción de entre 600 y 3.000 euros por su acción por parte de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, al tratarse de un espacio natural protegido.

En Lanzarote, esta misma semana, la La Asociación Insular de Guías de Turismo Habilitados (APIT) de Lanzarote ha denunciado que decenas de personas se han bajado de sus vehículos en Timanfaya, además de caminar sobre la lava y llevar a cabo el expolio de rocas volcánicas, acciones que están totalmente prohibidas al tratarse de un espacio protegido.

En las imágenes, que han sido difundidas en las redes sociales, se ve una enorme cola de coches parados en la carretera que conduce al centro turístico Montañas del Fuego y a personas en el exterior de los mismos, tanto en la carretera, como en el área de rocas, mientras esperan a que avance la caravana.

El Cabildo de Lanzarote recuerda que está prohibido salirse de los senderos habilitados en los espacios naturales para evitar causar daños en el entorno y también a la flora y la fauna.

Daños a la enorme bomba volcánica

Entre los lugares donde más se incumple esta indicación está la zona del Volcán del Cuervo y Caldera Colorada, cerca de la cual se sitúa una de las bombas volcánicas más grandes de Canarias, la cual ha sufrido agresiones por parte de senderistas que incluso se han subido encima para sacarse la foto.

Sin embargo, esas no son las únicas agresiones en los espacios naturales de Lanzarote. Los incívicos también actúan en las señales situadas en esas zonas. Es el caso de las que se encuentran en el mirador del Lago de los Clicos, en El Golfo (Yaiza), y el sendero del Volcán del Cuervo, que han tapado con pegatinas.

“Toda la señalética presente en los espacios naturales protegidos tiene una función concreta que, desde luego, no es servir de soporte para pegar pegatinas de cualquier tipo. La imagen que se da del espacio natural no es la más apropiada y su restitución no es barata”, advierten desde la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote.

La institución recuerda que “la alteración, destrucción o deterioro de la señalización de los espacios naturales protegidos constituye una sanción leve y se sancionará con multa de 150 a 600 euros”.