El solar de Defensa para vivienda en Las Palmas de Gran Canaria necesita un cambio del plan general

El solar que ofrece el Ministerio de Defensa en la capital para la construcción de vivienda pública en alquiler asequible necesita un cambio en el Plan General de Ordenación (PGO). La parcela, situada dentro de los límites del recinto militar del hospital Juan Carlos I, está reservada para la reposición de viviendas del Risco de San Nicolás, por lo que el Gobierno central deberá pactar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una modificación de la normativa vigente.

El Gobierno central aprobó el pasado martes la compra de suelo perteneciente a Defensa para la construcción de 19.876 viviendas. De estas, 393 estarán en las Islas, 43 en el solar de la explanada de San Francisco, en lo alto del Risco de San Nicolás, y el resto en Tenerife. Los terrenos los deberá adquirir el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de la Entidad Pública de Suelos (Sepes). Esta operación en el conjunto del Estado cuenta con una inversión aproximada 620 millones de euros.

El nuevo plan especial de San Nicolás reserva suelo de reposición dentro del barrio

Según el PGO de 2012, esta parcela figura como VP-10. La normativa especifica que las viviendas de protección pública que se construyen en este solar se destinarán «única y exclusivamente» para la reposición de casas existentes en San Nicolás con el propósito de realojar a los vecinos que se vean afectados por diferentes intervenciones previstas en el barrio. El inmueble deberá tener una altura máxima de cuatro plantas, 16 metros de fachada, aparcamientos bajo rasante y locales en la planta baja con usos culturales o de servicios sociales.

Al estar sujeto el terreno a esta especificación, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, apunta que deberá cambiarse este apartado de la normativa. No obstante, no supondría mayor problema, dado que ya está reservado para vivienda protegida, por lo que sería una modificación menor del PGO. El edil señala que estaría por ver, «todavía no se sabe qué administración desarrollará el proyecto», pero ambas partes tendrán que negociar el cambio.

Plan especial de San Nicolás

El solar de Defensa se encuentra fuera del ámbito de actuación del plan especial de reforma de San Nicolás. El Ayuntamiento aprobó el pasado febrero la nueva normativa que sustituye a la anterior de 1998. El documento, a diferencia del que ha quedado derogado, reserva suelo con la intención de reponer las viviendas que se vean afectadas por expropiaciones para ensanchar calles, abrir nuevas conexiones y otras con el propósito de mejorar la calidad paisajística de la ladera.

El terreno restante que linda con la calle Sierra Nevada está clasificado como espacio libre

La condición de quedarse dentro del barrio la pusieron sobre la mesa los vecinos durante la elaboración del nuevo plan. De ahí que se incluyeran parcelas de reposición para aquellos residentes que sean expropiados. Este cambio de normativa conllevaría, además, que la parcela de Defensa no tendría por qué utilizarse. Incluso, esta ha generado rechazo entre los colectivos vecinales; entre otros motivos porque la nueva edificación sería de tipo colectivo, cuando en la zona predominan las casas terreras unifamiliares.

Para la construcción de las viviendas públicas de alquiler asequible que pretende promover el Gobierno de Pedro Sánchez será necesario hacer un desmonte de la ladera. La mayor parte del terreno que conforma el solar clasificado como VP10 se encuentra elevado varios metros con respecto a la rasante de la calle Sierra Nevada, que sería para donde daría frente. El terreno restante sin edificar en el lado sur del recinto del hospital militar está clasificado como espacio libre en el PGO.

Doreste especifica que dentro de este mismo recinto existe una edificación destinada a viviendas para militares para las que existe un proyecto de convertirlas en uso público dado que no se utilizan. Además, siguen en conversaciones con el Ministerio para que les cedan unos metros para poder terminar el mirador de Punta de Diamante, en el lado norte del área. La obra quedó paralizada en el verano de 2018.