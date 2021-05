Los vacunados con AstraZeneca reciben la segunda dosis la próxima semana

La Consejería de Sanidad planea empezar a inocular las segundas dosis a los vacunados de AstraZeneca menores de 60 años entre el lunes y el martes de la próxima semana. Unas 57.200 personas vacunadas antes del 7 de abril – antes de el parón de AstraZeneca– serán citadas paulatinamente para recibir una segunda dosis que, sin embargo, no será de AstraZeneca, si no de Pfizer, a no ser que la propia persona desee lo contrario. La mayoría de los afectados por el cambio de criterio del Ministerio de Sanidad decidirá qué vacuna se quiere poner en el mismo momento de la citación que, por defecto, será Pfizer. No obstante, hay casos como el del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, en el que han optado por solicitar previamente a sus asociados su elección final.

El 45% de los vacunados en Canarias han recibido la pauta vacunal al completo

En caso de que se prefiera completar la pauta vacunal con AstraZeneca, la persona menor de 60 años tendrá que firmar un consentimiento informado en el que afirma «ser conocedor del infrecuente riesgo de desarrollar un síndrome de trombosis con trombocitopenia». Las 57.200 personas menores de 60 años que han recibido esta vacuna en el Archipiélago forman parte de colectivos esenciales, como los sanitarios no adscritos al Servicio Canario de la Salud, como fisioterapeutas, farmacéuticos o podólogos así como parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y parte del colectivo de docentes. España permite decidir entre las vacunas que inocular en este colectivo, sin embargo, otros países como Alemania, Francia, Suecia o Finlandia han optado por administrar únicamente Pfizer.

Aluvión de peticiones.

Más de 190.000 residentes en Canarias han tramitado su inscripción en las primeras 30 horas de funcionamiento del nuevo formulario web (www.canariassevacuna.com) puesto en marcha este lunes por la Consejería de Sanidad para solicitar cita para recibir la vacuna contra la Covid-19. En esta herramienta el usuario cumplimentará un sencillo formulario rellenando los campos de nombre completo, DNI o NIE y teléfono móvil de contacto. La información será cotejada con la base de datos de tarjetas sanitarias y el SCS se pondrá en contacto con el usuario para tramitar su cita para la vacunación en alguno de los puntos habilitados en toda Canarias. La cita estará agendada en función del grupo de edad del usuario, las previsiones de avance del calendario vacunal y de apertura de cada uno de los grupos etarios.

El 36% vacunados.

El 36% de la población diana ha recibido al menos una vacuna contra el coronavirus, lo que supone 686.055 personas. De estas, 309.083 – el 45%– han culminado la pauta vacunal al recibir las dos dosis. Los colectivos que han recibido la inmunización completa casi en la totalidad son los residentes y trabajadores de centros sociosanitarios, profesionales sanitarios del SCS y grandes dependientes. Le sigue el grupo de mayores de 65, a quienes han vacunado a un 66,7% con dos dosis y la población menor de 60 años con riesgo de padecer Covid-19 grave, que ya ha vacunado al completo al 42%.