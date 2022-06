La UMI del Insular se encuentra libre de pacientes con neumonía Covid

La Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria se encuentra libre de pacientes aquejados de neumonía Covid. «Lo que estamos observando es que nos llegan personas que precisan ingreso por otras patologías y, cuando les realizamos la PCR por protocolo, el resultado es positivo en la infección», indica el doctor Luciano Santana, especialista en Medicina Intensiva en el citado centro capitalino. Y es que el perfil de los afectados por el patógeno ha cambiado de forma radical en los últimos meses, un hecho que también se aprecia en las dos plantas que hay ahora mismo habilitadas en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias para los casos positivos –la séptima y la octava–. «Suelen ser personas mayores que ingresan por otras enfermedades, pero al tener el virus tienen que ser trasladadas a estos espacios», anota el facultativo.

Según el especialista, ahora mismo la tasa de ocupación de la UMI del Insular se sitúa en torno al 95%. El área cuenta con 32 camas distribuidas en cuatro módulos, si bien solo tres permanecen ocupadas por pacientes positivos en la afección, que precisan asistencia por otras dolencias. En el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín la situación es similar. Tal y como comunicó este lunes el centro, en el área de críticos también permanecen tres pacientes positivos, pero en ninguno de los casos fue el coronavirus el responsable del ingreso. «Seguimos cumpliendo las mismas medidas de aislamiento, pero el panorama ha cambiado por completo. Afortunadamente, ya no vemos cuadros graves de Covid-19 que obliguen a los enfermos a estar varias semanas intubados», señala el doctor Santana.

A pesar de que la presión asistencial en la UMI siempre es elevada por los propios servicios que presta, el sanitario reconoce que el personal puede trabajar ahora de forma «más relajada». A esto se suma que las personas con coronavirus ya pueden recibir visitas, una decisión que el profesional valora de forma muy positiva. «Desde mi punto de vista, este ha sido el mayor avance de la crisis sanitaria. Para nosotros era muy duro tener a un paciente aislado y que sus familiares no pudieran ni siquiera ir a verlo», manifiesta el intensivista del complejo de referencia del área sur de Gran Canaria, que además informa de que las familias tienen que acudir con una mascarilla FFP2 y respetar tanto las medidas de seguridad como los horarios estipulados.

Pero, ¿qué es lo que ha posibilitado dibujar el escenario actual? El doctor lo tiene claro. «Sin duda, la vacuna es lo que ha permitido debilitar al virus. Este instrumento nos ha permitido salvar muchas vidas y recuperar poco a poco la normalidad, por lo que si las autoridades sanitarias recomiendan que algún sector de la población debe recibir un nuevo refuerzo, habría que dar un paso adelante y recurrir a él».

Ahora bien, ¿existe preocupación entre los miembros del gremio por la proximidad de la celebración de los Carnavales y otros eventos multitudinarios? El intensivista asegura que no. «Teniendo en cuenta que en los lugares de ocio y en otras muchas zonas interiores ya no es obligatorio hacer uso de la mascarilla, no creo que la celebración de estas fiestas vaya a tener repercusiones en el sistema sanitario. En este sentido no me siento preocupado, ya que lo único que podría dar un giro de 180 grados a la situación es la llegada de una cepa que sea resistente a las vacunas».

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias el 6 de junio de 2021, en las Islas había 189 pacientes afectados por el microorganismo en plantas Covid y 28 en las áreas de críticos. Un año después, y a la espera de que la administración sanitaria actualice hoy las cifras, el último informe desvela que hasta el pasado jueves había 217 positivos en planta -28 más- y 15 en las áreas de críticos -13 menos-. «En realidad, lo que se está viviendo en la sociedad es muy parecido a lo que vemos en los hospitales. Por suerte, cada vez son menos las personas que sufren cuadros graves de la enfermedad», recalca Luciano Santana.

Por todo esto, el profesional se muestra optimista a las puertas del verano y espera que no se vuelvan a repetir las escenas que se vivieron el pasado año. Cabe recordar que en agosto de 2021, el quinto embate del virus desató el caos en la UMI del Insular. De hecho, a mitad de mes, el complejo tuvo que derivar pacientes a centros de titularidad concertada ante la dilatada presión asistencial que sufría. Ya el día 17 había 28 enfermos con coronavirus en intensivos, lo que representa el 87,5% de la capacidad del espacio. Además, en el área de Reanimación y Despertar permanecían cuatro pacientes negativizados y otros seis no-Covid.