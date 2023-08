Laura Pridding, de 30 años, junto con su pareja Ali Davies, residentes en Wrexham, Gales, estaban ansiosos por la llegada de sus gemelos. Sin embargo, cuando Laura tenía solo 15 semanas de embarazo, los médicos le comunicaron que los bebés padecían el síndrome de transfusión de gemelo a gemelo. Este síndrome implica que uno de los gemelos recibe menos sangre que el otro, lo que requería una cirugía con láser para evitar un empeoramiento de la situación. De lo contrario, los bebés corrían el riesgo de morir o de sufrir daños cerebrales graves durante el parto debido a la falta de flujo sanguíneo.

Durante la intervención, los médicos bloquearon los vasos sanguíneos compartidos entre los gemelos. A pesar del éxito inicial de la intervención y de los resultados positivos, uno de los bebés falleció algunas semanas después. Laura notó que los bebés se movían menos en la semana 21 y, durante una consulta, recibió la triste noticia de que uno de los gemelos, al que habían llamado Henry, había fallecido.

"Me dijeron que uno de mis bebés estaba muerto"

Laura aseguró que "me dijeron que uno de mis bebés ya no tenía latido. Ali y yo nos abrazamos, incapaces de contener las lágrimas. Sentí una desesperación abrumadora, pero tenía que seguir adelante por George. Me aterrorizaba perderlo a él también".

A pesar de las malas noticias, Laura continuó con el proceso de gestación durante varias semanas más, afirmando: "Fue inmensamente difícil y las semanas siguientes fueron las peores de nuestras vidas, pero tenía que seguir adelante para darle a George la mejor oportunidad de sobrevivir".

En la semana 27, George nació mediante cesárea y pesó solo 1.5 kilos. Laura compartió: "George nació llorando y era tan pequeño que cabía en la palma de mi mano. Escuchar su llanto fue una alegría inmensa. Lloramos de alivio".

Después del nacimiento, George tuvo que someterse a una operación en las dos horas posteriores al parto debido a que también padecía el síndrome de la banda amniótica. Esto significaba que sus dedos de los pies se habían fusionado con la bolsa amniótica. Permaneció en el hospital durante 10 semanas.

Síndrome de transfusión de gemelo a gemelo

Hoy en día, George tiene siete meses y está sano y prosperando. Laura lo describe como "un pequeño guerrero" y agrega: "Siempre está sonriendo y es un bebé muy feliz. Estoy muy agradecida, pero nunca dejo de pensar en Henry. Tenemos recuerdos de él en una caja en casa. Lo amamos, pero pase lo que pase, siempre seré madre de gemelos".

El síndrome de transfusión de gemelo a gemelo afecta a gemelos y otros embarazos múltiples que comparten la misma placenta y vasos sanguíneos. Tanto el gemelo donante como el receptor pueden enfrentar graves consecuencias si no se trata a tiempo. Para corregir el problema, se realiza una cirugía láser para sellar los vasos sanguíneos interconectados entre los gemelos.

El síndrome de la banda amniótica, también conocido como SBA, es una afección rara que afecta el saco amniótico y puede envolver partes del bebé, dificultando la circulación sanguínea y el crecimiento del feto. Puede afectar los dedos de las manos, los dedos de los pies, los brazos y ocasionalmente otras partes del cuerpo del bebé. Se trata de un trastorno poco común que afecta a alrededor de uno de cada 10,000 a 15,000 nacidos.