Ramírez convoca a Pimienta el miércoles para su renovación

Cónclave de urgencia. Miguel Ángel Ramírez ha tomado cartas en el asunto renovación Pimienta y le emplaza a una cita para mañana en la Isla con el fin de desencallar las negociaciones que mantienen de cara al futuro del técnico. El presidente quiere que el pacto con el catalán sea por línea directa.

«Me sentaré con Pimienta, nos miraremos a los ojos y arreglaremos la renovación», realza el máximo accionista del club insular en vista de la reunión que mantendrá mañana con el entrenador, al que le ofrece una ampliación de contratohasta el 2025 con opción a una temporada más.

El técnico mantuvo ayer un almuerzo en Barcelona con sus agentes para aclarar las condiciones de la negociación que tiene entre manos con la UD. Una vez trasladada la información al estratega, es Ramírez quien ha dado un paso al frente y emplaza a Pimienta para que ambos coincidan de vuelta en Gran Canaria mañana y aclaren en persona las pretensiones de ambos.

La oferta que lanzó la directiva amarilla el domingo al entrenador fue la de doblar su salario para que continuara al frente del banquillo amarillo. El plazo estipulado en esta proposición se va a cumplir para encontrar una respuesta de futuro. Tres días se dieron las dos partes y tres días se van a cumplir mañana para desenmarañar el entuerto de la negociación.

"No es un pesetero"

«No es un pesetero y merece la oportunidad de entrenar en Primera», realzaba ayer Miguel Ángel Ramírez sobre la postura de García Pimienta, que si bien ha podido manejar ofertas de otros clubes, su intención también es la de continuar en la Isla.

Por ende, uno de los motivos que abordará Ramírez mañana con el entrenador del ascenso reside en la presencia de intermediarios en la negociación. El presidente no quiere terceros en el pacto al que espera llegar con García Pimienta.

«Es una cuestión de proyecto de futuro, que esté comprometido con el club», lanzaba ayer el presidente, que espera que sea el aparato del entrenador catalán el que haga crecer a la UD en LaLiga Santander.

Sin embargo, uno de los condicionantes que intervenían en las negociaciones abiertas entre el club y el entorno de Pimienta apuntaba al reparto económico de su equipo técnico y en especial al segundo entrenador, Álex García.

Oferta

Tendrán que hablar las dos partes sobre la oferta que tiene el cuerpo técnico en la mesa de 700.000 euros por temporada para Pimienta –incluyendo primas y bonus por objetivos–. Mañana, en la reunión personal entre las dos partes se aclararán las pretensiones de uno y la capacidad de ceder entre presidente y entrenador.

García Pimienta ya sabe las condiciones trasladadas por el director deportivo del club, Luis Helguera a su agente Josep María Orobitg y ahora está en posición de tomar una decisión acorde a lo que anhele para su futuro como él mismo se encargó de reflejar en una entrevista a LA PROVINCIA.

«Mi modus operandi en este sentido es claro. Yo me quiero quedar y se lo traslado a mis agentes. A partir de ahí, llega el típico tira y afloja, como debe ser en toda negociación. Pero yo, hasta que no tengamos una propuesta clara de lo que queremos, les he dicho a mis agentes que no me llamen. Cuando, me digan esto está muy cerca o que resulta insalvable, que espero que no, ahí quiero saberlo. Entonces me comunican los pormenores de la negociación. Si se ajusta a lo pactado y hablado, perfecto», resaltó el entrenador el pasado sábado a este periódico.

Asimismo, el presidente también había manifestado en todo momento que su deseo era que Pimienta continuara al frente del banquillo. Así lo expresó durante el transcurso de la temporada, cuando afirmó en la previa del encuentro ante el Eibar que el míster tendría una oferta de renovación en Primera y otra en Segunda; además de remarcarlo el mismo día del ascenso a LaLiga Santander y en la jornada de la ofrenda floral a la Virgen del Pino en Teror –ver secuencia en el cuadro adjunto a la izquierda–.

Mañana es el día del cóncalve. El viernes, Ramírez saldrá a la palestra para aclarar la situación de la campaña de abonos y por seguro abordará la cuestión. Todo ello a vista de la pretemporada del equipo amarillo que comenzará el próximo 3 de julio.