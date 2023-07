El francotirador del perdón quiere a Roque Mesa. En el bando del gladiador. Cristian Herrera avaló esta mañana en su presentación la contratación de Roque Mesa Quevedo para la medular. "Roque Mesa es mi mediocentro favorito. Tiene una visión de juego impresionante. Por supuesto que lo firmaría", detalló sobre si cerraría la contratación del teldense si fuese Luis Helguera durante unas horas. Además, restó importancia a su polémica salida en 2013, cuando rechazó una propuesta del primer equipo para militar en el filial del Elche. "No me siento en deuda con nadie. De todos los equipos en los que he militado, salí con la cabeza alta. Donde estuve lo di todo. Y vengo a hacer en Las Palmas lo mismo que de aquí para atrás", concretó en relación a su compromiso tras su paso por el Elche, Almería, Girona, Lugo y la UD Ibiza -club en el militó las dos últimas temporadas-.