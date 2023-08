García Pimienta: "Con el tiempo, Las Palmas podría ser algo parecido a la Real Sociedad"

La Real Sociedad como "ejemplo a seguir". Xavi García Pimienta lo tiene claro: la UD Las Palmas, por estilo, apuesta por la cantera e historia puede alcanzar las cotas del cuatro txuri-urdin, hoy en la Champions y durante años entre los primeros del fútbol nacional. "Me siento muy identificado con un club que incluso ha estado en etapas en Segunda División y que a base de tener muy claro su camino, que es confiar en gente de la casa, con un entrenador con unas ideas muy claras, poco a poco ha ido consiguiendo objetivos y se ha convertido en uno de los clubes más importantes de España. Las Palmas es un club que con el tiempo podría llegar a ser algo parecido a la Real Sociedad", sentenció el técnico amarillo sobre su rival de mañana (18.30 horas). Un halago verdadero.

Pero cuando ruede el balón no habrá amistades ni simpatías, sino dos equipos en busca de su primera victoria esta temporada en LaLiga EA Sports. García Pimienta confirmó la baja de Moleiro, que no llega a tiempo, como tampoco los otros tres lesionados, Sinkgraven, Marvin y Fabio, este último sin ficha hasta enero. Sin embargo, sí podrá contar con las dos últimas incorporaciones, el delantero Sory Kaba, del que dijo que "está para jugar de inicio e incluso 90 minutos", y que también está con "unas ganas increíbles", y el centrocampista Maxi Perrone.

Con Sory Kaba vamos a tener la opción de jugar directo. Pero sobre todo, es rematador, un delantero centro nato

"Es un delantero que ya la temporada pasada fue una de las opciones que quisimos incorporar. Es un perfil de delantero diferente a lo que teníamos, pero no viene por el perfil, sino por el jugador concreto. Nos aporta algo diferente. Aparte de físico, es rematador, jugador de área. Vamos a tener la opción de jugar directo con él para que se las pueda quedar. Pero sobre todo, es rematador, un delantero centro nato", comentó el barcelonés sobre el guineano.

En cuanto al argentino, aseguró que aporta al equipo "mucha calidad". "Puede ocupar las tres posiciones del centro del campo. Es cierto que lleva tiempo de jugar, pero viene de un gran club como es el Manchester City, que trabaja muy bien y cuya idea futbolística es la que entendemos nosotros también. No va a tener problemas en entender el juego y lo que queremos exactamente de él", agregó.

Más interior que mediocentro

En un principio, Perrone llega a la UD para actuar como interior más que como mediocentro, posición reservada para Kirian pese a que el técnico también recordó la versatilidad del tinerfeño. "Es tan bueno que puede jugar de pivote o de interior. Yo me lo imagino un poco más de interior porque tiene llegada y chut, pero ya lo habéis visto", señaló en referencia a las buenas actuaciones en general del de Candelaria en los dos primeros partidos.

En cuanto a la confección de la plantilla, García Pimienta reiteró que sólo falta un central y que tiene que ser concreto. "Tiene que ser el central que queremos", incidió. "Lo que está claro es que ya no debería llegar ningún jugador más al menos que pase algo que no debería pasar, pero la intención es concretamente un central", agregó antes de bromear sobre Sergi Cardona y su posible salida: "No hablemos muy alto, para que se quede".

Cada vez que lleguemos a esos tres cuartos tenemos que ser mucho más verticales para generar peligro

De cara al choque, el técnico confía en que su equipo mejore las prestaciones ofensivas. "Asumimos tal riesgo a la hora de sacar el balón jugado para superar la primera línea de presión que cada vez que lleguemos a esos tres cuartos tenemos que ser mucho más verticales para generar peligro. No siempre, pero la mayoría de las veces. Somos capaces de generar, pero tenemos que hacerles daño", valoró.

Sobre la Real Sociedad, añadió: "Me imagino que nos van a apretar, pero en ningún caso se va a encerrar atrás ni va a especular con el resultado. Van a ir desde el primer momento a por el partido y creo que eso, entre comillas, nos beneficia porque el partido va a ser más abierto, siempre y cuando estemos al 100%".

Además, el entrenador de la UD insistió una vez más en que no está de acuerdo con que salgan a la luz sus indiciaciones en las pausas de hidratación ni en el vestuario. "A mí estas cosas no me gustan porque entran dentro de nuestra intimidad. Son cosas que no me gustaría que se escuchasen, porque al final tienes un minuto para poder aportar cosas a los jugadores o corregir cosas y se entera todo el mundo, pero bueno, es lo que hay. Son las mismas normas para todos y no se puede cambiar", comentó.