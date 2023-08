Maxi Perrone, listo: cuesta a la entidad unos 2,5 millones

Maxi Perrone por fin es oficialmente jugador de la UD Las Palmas pese a que su llegada a la plantilla amarilla estaba ya apalabrada desde hace una semana. El centrocampista, incluso, llegó a Gran Canaria el pasado lunes por la noche, por lo que suma ya un par de días en Barranco Seco. Tras la firma del contrato, que se alargó más de lo previsto por todas las partes, comenzó el aluvión de archivos guardados por el club: vídeo en el aeropuerto, imágenes del recibimiento y del reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro y una nota que anuncia que llega cedido por el Manchester City hasta final de temporada. Un préstamo que, sin embargo, no es gratis.

Porque pese a que el club inglés no cobrará nada por la cesión, la misma cuesta a la entidad amarilla alrededor de 2,5 millones de euros entre el salario del futbolista, una serie de bonus y la comisión del agente, el exfutbolista argentino Rolando Zárate, que percibirá unos 250.000 euros por la operación –según fuente de la entidad–; el precio de que haya elegido la UD en vez de alguno de los varios equipos de Europa que pretendieron al nuevo miembro de la familia amarilla.

Con la llegada del centrocampista son ya 10 los fichajes que ha acometido el club isleño para la temporada del regreso a Primera División, después de los de Javi Muñoz, Cristian Herrera, Daley Sinkgraven, Aarón Escandell, Munir el Haddadi, Julián Araujo, Mika Mármol, Sory Kaba y Marvin Park, aunque en su caso vuelve tras haber jugado cedido como amarillo el curso pasado. Queda sólo un central por llegar, e incluso podría sumarse a última hora un lateral izquierdo si Sergi Cardona es finalmente traspasado, tal y como pretende la UD.

Máximo Perrone podría incluso entrar en la convocatoria para la cita de mañana (18.30 horas) frente a la Real Sociedad en la tercera jornada del campeonato, si bien ha participado poco junto a sus nuevos compañeros. En cualquier caso, el internacional sub 20 por Argentina superó olas pruebas médicas y será presentado esta tarde (13.00 horas) en Barranco Seco tras la última sesión antes del choque, seguramente, con el dorsal número 8 que cedió Fabio, lesionado de gravedad en el tobillo y sin ficha hasta el mercado de invierno –la condición de que Perrone no ocupara una ficha del filial, como en el caso de Araujo, habría sido impuesta por el Manchester City–.

Antes, a su llegada a la Isla, comentó sobre la liga española: «La conozco, me gusta mucho. Es una Liga ideal para mi estilo de juego. Vengo a aprovechar y a disfrutar de esta Liga. He estudiado un poco la filosofía de Las Palmas. De la Isla me han hablado genial y estoy muy contento y con muchas ganar de jugar ya».

Precisamente la idea de juego de la UD de Xavi García Pimienta, fue uno de los motivos deportivos principales para que Perrone y su agente Zárate de decantaran por la opción de Las Palmas, ya que se trata de un equipo que basa su estilo en la posesión del balón. De alguna manera, prima más el ataque que la defensa, al igual que el City de Pep Guardiola, que guarda relación igualmente con el cuerpo técnico del club amarillo por su pasado común en el FC Barcelona.

Ahora a Perrone le toca ganarse un puesto. Cabe destacar que, si bien el fichaje del centrocampista fue planteado por la dirección deportiva tras la lesión del de Ingenio, sobre el papel el sudamericano cuenta como interior y no como mediocentro, posición reservada para Kirian, antes más adelantado y que en las dos primera jornadas actuó como seis.

En cualquier caso, las variantes con las que cuenta el entrenador son muchas. Queda una semana para el cierre del mercado y sólo queda una pieza en el puzzle. El último en llegar es Perrone, que llega cedido pero no gratis, cosas de la vida en la máxima categoría. Casi todo se paga.