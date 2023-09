Álvaro Valles renovará en cuanto juegue 25 partidos

Cuando Álvaro Valles renovó con la UD Las Palmas en junio de 2022 por dos temporadas, es decir, hasta la conclusión de la presente, el acuerdo incluía un año más opcional, tal y como informó el club en su día. Los términos de ese curso extra tienen que ver con el cumplimiento de un objetivo, que en el caso del portero sevillano es jugar un mínimo de 25 partidos, cifra a la que llegaría, si mantiene la titularidad como hasta ahora, en la sexta jornada de la segunda vuelta, el fin de semana del 17 y 18 de febrero de 2024 en el Metropolitano de Madrid, casa del Atlético.

No hay motivo alguno para pensar que Valles vaya a perder la confianza de Xavi García Pimienta por lo menos a corto plazo, pues el guardameta no sólo es uno de los futbolistas más en forma de la plantilla –con sus paradas ha evitado que la UD recibiera varios goles más de los que ha encajado, tres–, sino que también es el favorito del entrenador desde que este llegara al banquillo amarillo en enero de 2022. Un mes después le dio la alternativa y desde entonces fue titular siempre que no estuvo lesionado.

Las partes no descartan que el vínculo pueda ser mayor, como ocurrió con Nuke Mfulu

Tanto a Valles como a la UD se les ha visto muy tranquilos en los últimos meses en cuanto a la renovación del portero, uno de los miembros del plantel que acaba el próximo mes de junio, junto a Lemos, Sergi Cardona, Álex Suárez y Eric Curbelo, si bien en los dos últimos casos las partes tienen la voluntad de seguir unidas; en el del sevillano, sólo hay que esperar a que juegue 25 partidos para que quede sellado un nuevo acuerdo.

«Soy bastante feliz»

Ayer, cuestionado por este medio en la sala de prensa de Barranco Seco al término del antepenúltimo entrenamiento antes de la visita de la UD al Sevilla FC pasado mañana (17.30 horas), el portero amarillo prefirió no aclarar los términos de su renovación. «Ni me lo he planteado, son cosas que lleva mi representante. Yo siempre lo he dicho: soy bastante feliz aquí. Ya son seis años con este los que llevo en la Isla, me siento querido por la afición y me siento con confianza por parte del cuerpo técnico. Solo pienso en el partido de este fin de semana y así cada semana. Cuando tenga que llegar el momento de hablar de renovaciones, se hablará», comentó.

Llegado ese día en el que el sevillano dispute 25 partidos como amarillo, la renovación por un curso estará garantizada, si bien puede que las partes negocien para sumar más años al acuerdo. En ese sentido, cabe recordar que Omenuke Mfulu renovó a finales de 2023 por dos campañas, hasta junio de 2025, cuando por la disputa de un mínimo de encuentros habría tenido asegurada una temporada más. Por tanto, no es descartable que la UD y Valles lleguen a un pacto parecido, más todavía cuando el de Rinconada es un fijo en la UD y ha demostrado estar a un gran nivel.

Tras dos campañas con la titularidad compartida, con García Pimienta se convirtió en un fijo

Valles se ha ganado estar donde está. El camino hasta la titularidad del primer equipo de Las Palmas no fue nada fácil para él hasta que llegó García Pimienta y le dio la alternativa definitiva. Tras llegar al filial amarillo en el verano de 2018, el curso siguiente dio el salto y debutó con las UD en octubre de 2019, aunque no fue hasta meses después que quitó el puesto a Josep Martínez, si bien el valenciano lo recuperó después.

En la 2020-21 el tiempo lo repartió con Álex Domínguez, y en la 2021-22, hasta la llegada del técnico actual, había sido el suplente de Raúl Fernández, el que tenía la confianza de Pepe Mel pese a que fue el madrileño el que hizo debutar al sevillano en su día.

A Valles le llegó la oportunidad definitiva en febrero de 2022, cuando la UD cayó en el playoff. Luego sería el portero del ascenso y ahora lo es en Primera. Y lo será más tiempo en cuanto sume 25 partidos.