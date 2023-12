Más de un mes y medio después Xavi García Pimienta volvió a referirse a Jonathan Viera, aunque a su manera, con un discurso inicial antes de responder a cualquier cuestión y sin aceptar preguntas. Prefiere que el ya excapitán, que comunicó ayer al vestuario que se marcha de la UD Las Palmas, dé su versión primero, algo que sucederá el próximo martes, lo que deja al entrenador en una posición muy cómoda, pues sólo quedará su comparecencia en San Mamés después del último partido del año para que pueda ser cuestionado al respecto. Las palabras de agradecimiento del técnico catalán tras el anuncio del de La Feria entraban dentro del guion, sin embargo, la afición amarilla sigue sin saber de boca del entrenador por qué una relación magnífica en su inicio acabó rota por completo.

"Primero de todo me gustaría decir unas palabras. Como sabéis, ayer el club comunicó que Jonathan Viera finaliza su compromiso con la Unión Deportiva Las Palmas y me gustaría empezar por agradecer a Jonathan todo lo que ha aportado al fútbol en general y a la UD Las Palmas en particular. Creo que es historia del club. Mucha gente me comenta que es seguramente el mejor jugador que han visto en el siglo XXI en este club, por lo tanto, pasa a ser historia, no tengo ninguna duda. Agradecerle su compromiso muy claro en la primera temporada cuando yo llegué: gracias a él se consiguió jugar el playoff de ascenso cuando parecía imposible. Si tiró el equipo a las espaldas de una manera brutal como no había visto yo en ningún otro jugador y le agradezco muchísimo ese compromiso", comenzó García Pimienta.

"Y la temporada pasada el ascenso. Por desgracia, tuvo alguna que otra lesión, pero en ningún caso eso le condicionó para ser de los mejores en el campo y el mejor en el vestuario para conseguir un objetivo muy claro. Todo esto se lo tengo que agradecer", continuó.

En el apartado de agradecimientos, el barcelonés hizo especial hincapié en un momento concreto: "Y agradecerle también a nivel personal cómo me ayudó especialmente a mi llegada al club cuando las cosas no funcionaban bien. Empezamos de aquella manera rara, no se conseguían los resultados, pero el trabajo estaba ahí. No dejó de creer en nosotros y le agradezco muchísimo el trato que tuvo hacia mí y cómo creyó en nuestra manera de trabajar".

Para finalizar, el técnico expresó: "Le deseo toda la suerte del mundo a nivel profesional, como no puede ser de otra manera, y naturalmente a nivel personal, tanto para él como para su familia. El martes hace una rueda de prensa para explicar todos sus motivos o lo que él considere que tiene que explicar y naturalmente estaremos con él ahí apoyándole".

Silencio hasta San Mamés

Posteriormente, cuestionado por este medio por si le entristecía que la historia de él y Viera terminara así, y por el motivo por el que fue imposible encontrar una solución al problema, sentenció: "Disculpa, pero me gustaría que el martes Jonathan explique su versión y se pueda despedir o pueda decir exactamente lo que él considere". Por tanto, García Pimienta prefiere ceder el testigo, mantenerse a la expectativa de lo que diga el grancanario y así estar preparado para responder.

Sí contestó, en cambio, a la cuestión de qué miembro de la plantilla reúne las características para convertirse en el nuevo Jonathan Viera a nivel de liderazgo y compromiso. "La verdad es que no te sabría decir. Creo que una figura de este tipo es difícil de sustituir. Creo que el grupo ha estado por encima de todo. No te sabría decir qué perfil podría ser similar a este en este momento", comentó.

Munir se queda

En otro orden de cosas, García Pimienta dejó muy claro que pese a los rumores que sitúan a Munir en la liga de Arabia Saudí en el próximo mercado invernal, el hispano-marroquí permanecerá en la UD. "Yo he hablado con él y no existe esa oferta, por lo menos él no la tiene, otra cosa es el tema de los agentes. Naturalmente, todo el mundo hace su trabajo por lo que pueda pasar. No puedo decir cien por cien tal, pero Munir se va a quedar seguro", sentenció el técnico, gran valedor del delantero y clave para su llegada el verano pasado.

En cuanto al mercado en general, expresó: "En principio no esperamos ninguna salida y no hemos hablado de ello tampoco. Sí que es cierto que el club tiene que estar preparado para lo que pueda suceder por una lesión o cualquier problema. En Principio, la idea es mantener el grupo que tenemos". De la misma forma, negó que haya pedido reforzar la plantilla con la salida de Jonathan Viera. "Tenemos una plantilla amplia y la gente se merece jugar", señaló.

La UD ha tocado techo

En referencia al estado del equipo después de 16 jornadas, García Pimienta destacó que "Las Palmas está a su máximo nivel". "Todo esto se consigue a base de muchísimo trabajo, de creer. Está claro que el equipo compite, da igual contra quién y en el campo que sea. Si hemos sido capaces de tener 24 puntos y de jugar como lo hemos hecho hasta ahora es porque los jugadores están preparados y mentalizados", explicó.

Sobre el partido del domingo frente al Cádiz, que no gana desde principios de septiembre, comentó: "Es un partidazo contra un rival que está en una situación difícil pero que tiene jugadores con muchísima experiencia. Compite, lucha, es solidario y tiene muy claro la manera de jugar. Es algo que tienen los equipos de Sergio. Si conseguimos la victoria creo que damos un paso importantísimo para la salvación", insistió el técnico de la UD.

"Me imagino un partido en el que Las Palmas tiene el balón", dijo, al tiempo que vaticinó que "puede ser" otro partido de picar piedra, como el del Getafe. "Puede ser un partido de trabajar mucho, de tener paciencia, de buscar el momento justo para atacar bien y encontrar ese desorden que pueda tener el Cádiz a nivel defensivo a base de mover el balón rápido y buscar superioridades", añadió en el mismo sentido.