Álvaro Jiménez, que la pasada temporada militó en la UD Las Palmas y en calidad de cedido por el Cádiz CF, para disputar un total de 27 partidos, se ha convertido en las últimas horas en nuevo refuerzo invernal del CD Tenerife. Una cuota más de morbo para el cruce copero del próximo domingo 7 de enero contra la UD, en la disputa de la tercera eliminatoria. Jiménez militó en esta primera parte de la temporada en el Tractor Sazi FC y trabajó a las órdenes de Paco Jémez.

A su aterrizaje en Tenerife Norte, reconocía su deseo de jugar a competir en España. "Me apetecía volver. Me salió la oportunidad, Mauro Pérez [director deportivo] ya me conocía y yo a él [de la etapa de ambos en el Albacete]. Tenemos una buena conexión y sabe de lo que soy capaz". Además, abre la puerta a jugar ante sus excompañeros de la UD. "Me gusta contribuir desde el principio. Hay que hacer un buen año, hacer bueno lo que ya ha hecho el equipo. Estoy contento e ilusionado".

El atacante ha militado en el Getafe, Sporting, Albacete, Cádiz, Ibiza y en la UD Las Palmas.