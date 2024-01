Narciso puso a cuatro al 'Tete'

Han pasado 38 años de la gesta individual más impresionante en un derbi insular. Muchos en la Isla vecina le rezan al santo Enric Gallego cuando el verdadero Dios de los derbis tiene dos nombres y sendos apellidos: Narciso Manuel Rodríguez de Armas. El delantero de Arucas mantiene la receta para triturar al equipo tinerfeño: «No pueden obsesionarse con el sentido especial del partido, cuando deseas que llegue algo con ansiedad, te saca de la dinámica del día a día», remomoraba el jugador a este medio en 2021 para recordar precisamente sus gestas con los chicharreros.

La bendición de Narciso se mantiene intacta –no puede hacer declaraciones ahora porque el club no le deja–. Aun así, esta noche estará pegado a su televisor en su casa desde León para que los Sory Kaba, Pejiño o Marc Cardona intenten emular su gran noche en 1986.

Aquel día la UD, que estaba en Primera División, se midió a un Tenerife en Segunda División B. La superioridad era palpable, tanta como la que demostró Narciso delante de los 15.000 espectadores que se dieron cita en el estadio de Santa Cruz de Tenerife. «Estaba el Heliodoro lleno. Se dio rodado. Marqué el primero y te alegras, después cae el segundo, después otro, y ya estás motivadísimo porque la competición y la categoría es lo de menos», recordaba en 2021 Narciso.

Además, también por entonces mandaba un mensaje que puede servir ahora a la plantilla amarilla dada la diferencia de categoría entre los dos contendientes. «El partido tenía lo suyo porque siempre está ese miedo a caer contra alguien al que, por categoría, deberías ganar, pero tuvimos una suerte enorme ese día», añadía.

Suerte o no, parecía que el entrenador de por entonces de Las Palmas también vislumbraba cierta inseguridad en la plantilla insular. «Narciso es un jugador m ás de la plantilla. Como a cualquier jugador, hay días que le salen las cosas bien, com o en este encuentro, y hay otros días en que no salen tan bien. Lo que espero es que podamos llegar lo más lejos en la Copa», expresó Ferenc Kovács en una premonición de lo que iba a ocurrir dos eliminatorias después, cuando Las Palmas cayó eliminada por el Real Madrid C con un doblete de José Luis Pérez Caminero.

Ahora, 38 años después el conjunto de García Pimienta vislumbra eliminar al Tenerife, como hace de costumbre cuando se enfrentan en la Copa, dado que de las nueve veces que se han enfrentado tan sólo una resultó vencedor el equipo blanquiazu.

Eliminarles y acceder a los octavos de final con el beneplácito del killer del Tenerife, un Narciso que le endosó once goles a los chicharreros en 12 partidos.