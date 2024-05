García Pimienta: "El desgaste ha sido máximo; el ciclo se ha acabado"

Se va como un caballero, con elegancia, pero sin profundizar en los motivos reales de su marcha. Xavi García Pimienta, al que le queda sólo una comparecencia más como técnico de la UD Las Palmas, se refirió a un "desgaste" para explicar que su ciclo en el cuadro amarillo terminó. En la sala de prensa de Barranco Seco, antes del último entrenamiento de la temporada, el barcelonés tomó la palabra antes de cualquier pregunta para agradecer personalmente a Luis Helguera y a Miguel Ángel Ramírez su confianza durante estos dos años y medio y mostrar sus impresiones acerca de su marcha.

"Estas últimas semanas, meses, han sido muy duros por el desgaste que ha habido. El desgaste ha sido máximo. Creo que era el momento de dar un paso al costado y que venga alguien con aire fresco. Debo ser honesto conmigo mismo y que el ciclo que ha acabado lo continúe otra persona, que seguro que va a ir bien", comentó el entrenador de entrada.

Luego, al ser cuestionado por el momento concreto en que tomó la decisión, aclaró que fue en los últimos días. "El momento concreto es cuando acaba el partido del Cádiz. Tenía dudas por el desgaste de las últimas semanas, pero cuando acaba el partido de Cádiz yo siento una liberación por la permanencia, pero no siento la liberación para seguir entrenando al equipo", explicó el técnico.

Los jugadores de la UD celebran la permanencia en Cádiz. / Lof

Y añadió en el mismo sentido: "Estoy dos días aquí, no me voy a Barcelona para estar solo en casa pensando y meditando muchísimo y cuando lo tengo claro es aproximadamente el miércoles que es cuando me reúno con Luis Helguera y Miguel Ángel Ramírez para comunicarles mi decisión. No me veo la temporada siguiente entrenando al equipo y el club se merece que yo sea honesto".

El proyecto

García Pimienta, además, quiso dejar claro que su determinación por dejar la UD Las Palmas no tiene que ver con el proyecto del club para la próxima temporada. "Yo creo que va a ser muy difícil conseguir la permanencia, pero da igual los fichajes que se hagan. Tú miras los equipos que han bajado, con más presupuesto que nosotros, con jugadores de mucha más entidad, más experimentados... Va a ser muy difícil. Pero el proyecto no tiene nada que ver. Incluso los jugadores que se han ido fichando yo tenía toda la información de Luis Helguera y eran jugadores del perfil que a mí me gusta", señaló el entrenador.

García Pimienta, técnico de la UD. / Andrés Cruz

Al mismo tiempo, el catalán reveló que la propuesta de la UD (alrededor de cuatro millones de euros) para su continuidad de "hacía meses" tampoco influyó en su decisión. "La oferta del club ha sido increíble, creo que la mejor. No voy a tener una propuesta mejor que la de la UD Las Palmas", sentenció, al tiempo que aseguró que no tiene "nada con ningún equipo", y que incluso "hay posibilidades de que no empiece entrenando". Sin embargo, también admitió ha recibido "muchos intereses" por la gran temporada que a su juicio completó el equipo amarillo.