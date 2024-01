La UD, detrás de Manu Fuster

La UD Las Palmas no es ajena al mercado de invierno por mucho que el equipo marche bien –es noveno, con 13 puntos por encima del descenso– transcurridas 20 jornadas de LaLiga EA Sports. La estrategia de muchos clubes es la misma: decir que no habrá fichajes para no encarecerlos y que no hay intención de sacar a nadie para no abaratarlos. A partir de ahí, todos intentan moverse en la sombra en busca de movimientos que dejen una plantilla mejor. En el caso de la entidad de Pío XII, uno de los jugadores que interesa es Manu Fuster, atacante del Albacete que termina contrato en 2025 y por el que habría ofrecido una cantidad superior al millón de euros que habría sido rechazada en primera instancia, por lo que apunta a ser una operación que podría dilatarse en los 13 días que quedan para el cierre del mercado de invierno e incluso no producirse en esta ventana.

Tal y como pudo confirmar este medio de fuentes de la UD, el valenciano, que cumplió 26 años el pasado mes de octubre, es objetivo del club isleño y tratará de ficharlo aunque sin hacer un dispendio, toda vez que es consciente de que en verano puede ser más barato incluso. En cualquier caso, la propuesta está encima de la mesa y ahora es el Albacete, que este curso lucha más por permanecer en Segunda que por clasificarse para el playoff, el que deberá bajar sus pretensiones para traspasar al futbolista. De momento, la UD las considera muy elevadas. Manu Fuster, titular indiscutible desde que llegara al cuadro manchego en la temporada 2019-20 procedentes del CD Guijuelo, es un jugador que gusta a la dirección deportiva amarilla sobre todo porque puede jugar en distintas posiciones, algo siempre muy valorado por Luis Helguera. Si bien no es tanto un delantero centro, también ha actuado ahí en alguna ocasión, pero se trata sobre todo de un extremo que se desenvuelve bien por ambas bandas, que tiene buen manejo del balón y que se sacrifica en defensa. El poseedor de los derechos del jugador habría pedido una cantidad a la que los isleños no llegan La presente es su quinta campaña en el Albacete. En 22 partidos, todos los que se han disputado hasta ahora, ha marcado cinco tantos y dado otras cinco asistencias. En total, suma 31 tantos, los que da muestra de que tiene gol, si bien 12 de ellos fueron en Primera RFEF, en la 2021-22. Así, Manu Fuster entra dentro del perfil de la UD y de otros equipos de Primera que también lo quieren. La de contemplar el mercado de la categoría de plata en una opción a la que, en tiempos en los que las cuentas de los clubes están muy vigiladas por LaLiga, es una política a la que muchos intentan sumarse, y la entidad amarilla no está al margen, sino todo lo contrario: el verano pasado, el primer fichaje fue Javi Muñoz, cerrado por Helguera desde meses antes de concluido el campeonato después de que el Eibar no subiera y Las Palmas sí. Se trata de un futbolista que puede actuar por ambas bandas y también por el centro El ejemplo de Javi Muñoz La grata experiencia con el centrocampista madrileño, titular indiscutible para Xavi García Pimienta y pieza importante en el juego de los amarillos, anima a los dirigentes ha apostar nuevamente por un futbolista de Segunda que por proyección y rendimiento puede adaptarse bien en Primera, más todavía en un equipo ya hecho y que prácticamente camina solo: es la gran obra del técnico catalán. El otro futbolista de Segunda que fichó la UD, en este caso tras pagar varios cientos de miles de euros al Cartagena, fue Aarón Escandell. El valenciano, de momento, sólo ha jugado en los tres partidos de Copa del Rey, si bien aspira a tener un mayor protagonismo el curso que viene –firmó por dos años– si Valles es traspasado el próximo verano, tal y como pretende el club después de la renovación automática del sevillano por la disputa de un mínimo de partidos. Ya en la máxima categoría, el club isleño, más atado a nivel económico las temporadas anteriores en Segunda, ha entendido que para reforzar la plantilla también debe gastar, si bien la prioridad es todavía adquirir jugadores a coste cero. Así, de las nueve incorporaciones del presente curso, sin contar con los dos jugadores cedidos –Araujo y Perrone, aunque también Marvin, pero en su casa ya estaba el año anterior–, cuatro fueron gratuitas –Sinkgraven, Javi Muñoz, Munir y Cristian Herrera– y tres después de desembolsar una cantidad de dinero –Aarón, Mika Mármol y Sory Kaba–. La UD ya pagó el verano pasado por Aarón Eacandell, Mika Mármol y Sory Kaba Por tanto, que Ramírez decida pagar por un jugador no es nuevo y Manu Fuster es un nuevo ejemplo, aunque el interés finalmente puede quedar en nada si los clubes no se ponen de acuerdo. Margen para gastar hay, tal y como confirmó el propio máximo mandatario en su última comparecencia, en la que reveló que el coste total de la plantilla es de alrededor de 27 millones cuando podría llegar a los 35,2, el límite salarial. Comprar no es sinónimo de acierto, pero ayuda a alcanzarlo. Si prospera la operación, el centrocampista del Albacete tendrá que demostrar que valió la pena. 175

Partidos con el Albacete

Manu Fuster suma un total de 175 partidos con el Albacete Balompié, al que llegó en la temporada 2019-20, por lo que cumple su quinta en la entidad manchega.

31

Goles con el Albacete

El atacante pretendido por la UD Las Palmas ha marcado 31 goles en las cuatro campañas y media que lleva en el Albacete. En la presente ha visto portería en cinco ocasiones.

2

Clubes

El valenciano, de 26 años, llegó al Albacete procedente del Guijuelo, con el que compitió en Segunda B. Con el Alba estuvo tres cursos más el presente en Segunda y uno en Primera RFEF.