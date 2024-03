Benito explota y pide pasar página con Viera: "Hay que dejarlo tranquilo y que viva"

El hastío del portavoz del plantel de la UD ante pulso del morbo total. Que vienen Viera y Mel, aparquen la melancolía. Benito Ramírez, el cohete de La Aldea, ante la insistencia de los medios por preguntarle por el mítico '21', nuevo '8' de la UD Almería, reclama zanajar el culebrón Mesías.

Elogia el rol de líder de Kirian Rodríguez e insiste que el ciclo del genio de La Feria ya se acabó. Cuestionado por el vacío que deja el de La Feria, así como por su condición de icono espiritual, recuerda que ya tienen otros mecanismos de motivación.

"Te hablo de lo personal, añoro que no esté, de esa relación que adquieres en el día a día. Pero esto es fútbol, a cada uno le va tocando su momento, a él ya le tocó. Hay que dejarlo tranquilo y que viva, sabes. El está contento dónde está y vamos a desearle lo mejor".

Benito Ramírez lo recibiría con una ovación. Ante ese debate en las redes de como hay que recibir a Viera, el '11' de la UD se pronuncia de forma contundente. Reconoce su legado. "Hace nada estaba aquí. Es un compañero y gran amigo fuera del vestuario. Estamos contentos de que venga. Al Almería le aporta tranquilidad, calma y asistencias (...) Si tenemos en cuenta lo que ha sido Jonathan para este club, lo normal es que lo recibamos con aplausos", argumenta sobre el comportamiento del Gran Canaria el próximo domingo y desde las 15.15 horas (Movistar LaLiga).

Benito Ramírez controla el esférico, el pasado enero, durante una sesión de trabajo en Barranco Seco. | | LA PROVINCIA / DLP / Paco Cabrera

Con un gol ante el Atlético de Madrid, tras disputar únicamente 163 minutos, descarta una salida del club en verano ante la falta de protagonismo. Asume su rol -tiene contrato hasta junio de 2025 con la entidad grancanariar-. "Mi rol lo tengo bastante claro, asumido. No me preocupa. Estoy a disposición del equipo, lo que me dé el míster. Siempre daré lo mejor. Es lo que siempre he hecho (...) Estoy muy a gusto aquí, en casa, en el equipo de mi tierra y de mi vida. Mi intención es quedarme mucho tiempo; me queda un año más. Sé que ahora mi papel es más importante en el vestuario que en el campo. Todos están contentos conmigo. Espero seguir aquí mucho tiempo".

La vuelta del novelista, padre del vestuario

En relación a Mel, aplaude el giro hacia un técnico contrastado, que vuelve al fútbol español tras su paso por el fútbol griego. "Cuando un equipo tiene la dinámica negativa, el aire nuevo puede venir bien. Aunque espero que eso no ocurra el fin de semana". Aprecia las individualidades del Almería, que suma diez empates en 28 jornadas. No se fía del colista de colistas. "Es un arma de doble filo. Conocemos a Mel y sabemos lo que él quiere en sus equipos. Sabemos lo que Mel ha supuesto en Las Palmas. Le deseamos lo mejor en este nuevo reto".

El reinado de la 'K'

De Viera a Kirian, Benito puso en valor el trabajo del tinerfeño en la caseta, y sobre todo tras el adiós del genio de La Feria. "Kirian tiene una personalidad un poco especial. El que lo conoce sabe de lo que hablo. El vestuario está con él. A Kirian se le da súper bien llevar el liderato. Estoy contento por su trabajo y labor". Lo ve mañana en la relación definitiva de De la Fuente. "Tendría clara la convocatoria de la Selección. Ambos están haciendo una gran temporada [en relación al 20 de la UD y al meta Álvaro Valles]. Sería importante también para el club".