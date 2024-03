Pimienta pasa de Viera: "Lo saludaré...Con sus palabras pueda decir lo que crea oportuno"

Mel, Kaba, Moleiro, Aarón Escandell, Valles, Kirian, Miguel Ángel y Jonathan Viera. Mucho Jonathan Viera. García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, diseccionó sin un gramo de polémica el reencuentro con el Mesías, de cara al pulso del domingo ante el Almería (15.15 horas, Movistar LaLiga). "El domingo, como hago con todo el mundo, lo saludaré", valoró sobre la foto del Tratado de Versalles.

El cuadro indálico llega con el grancanario y José Mel Pérez con la condición de colista. En relación a las últimas valoraciones del mediapunta grancanario -en las que elogiaba su condición de entrenador pero afeaba su persona-, no quiso responder. "Él con sus palabras puede decir lo que crea oportuno. Ahí no entro". Sobre si sabe dónde estaría si Viera no se hubiese cruzado en su camino, recordó que es difícil de considerar. Se agarró al comodín del público para huir de la controversia. "No tengo nada que decir al respecto".