El ranking de los signos del horóscopo para esta semana del 6 al 12 de enero, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, coloca en primera posición a Tauro seguido de Piscis, Virgo, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, Géminis, Leo, Escorpio, Acuario y cierra el círculo Sagitario. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la primera Luna Nueva de 2024, que tiene lugar el día 11 en el signo de Capricornio. La energía lunar nos empuja a actuar con disciplina, compromiso y perseverancia para que no se nos escape lo que queremos en este comienzo del año 2024. ¡Feliz año nuevo!, que hasta San Antón Pascuas son.

El planeta Júpiter en tu signo atrae la suerte a tu vida para que triunfes y nada se te resista. De la mano de la primera Luna Nueva del año pueden llegar nuevas ofertas o posibilidades laborales que debes valorar con calma. Atento a tu entorno porque alguien cercano de pronto puede atraerte irresistiblemente. Un viaje inesperado te traerá mucha alegría.

Con el planeta Saturno en tu signo, tendrás una gran capacidad para centrarte en asuntos concretos e ir a por ellos. Vas a aprovechar tus recursos y te vas a abrir a nuevos desafíos sin escatimar esfuerzos porque intuyes que estás cerca de conseguir lo que deseas. Bajo el influjo de la Luna Nueva atraerás a personas interesantes que puede convertirse en buenos amigos.

La energía astral te empuja a hacer cosas nuevas, a emprender cambios y superar situaciones con ingenio y sin agobios. Esta primera Luna Nueva del año atrae la suerte a tu vida y favorece el amor. No te resistas a experimentar nuevas emociones y a dejar aflorar lo que sientes. El guerrero Marte bien aspectado, te transmite mucho empuje para que ningún obstáculo te detenga.

Los buenos aspectos que recibes del planeta Venus activan tu sensualidad y carisma, y será difícil que te nieguen algo. La pasión se dispara y no siempre te resultará sencillo distinguir entre el amor y la amistad. La Luna Nueva te conduce al éxito, así que deja que aflore tu lado más batallador y valiente, y lánzate sin titubear a por lo que quieres.

Has comenzado el año con energía, vitalidad y creatividad, y no dudes de que puedes conseguir muchas de tus metas. Prepárate para aprovechar todas las cosas nuevas y maravillosas que van a venir a tu vida, pero para disfrutarlas debes ser menos exigente. La Luna Nueva enfrente de tu signo te armoniza para que encuentres tu sitio y te sientas cómodo con lo que haces y eres.

Tus ganas de luchar son tan fuertes que no vas a dejar ningún cabo suelto, y puedes conseguir logros en cosas que parecían casi imposibles. Pero procura medir tus palabras porque podrían volverse en tu contra y ocasionarte algún enfrentamiento. Esta Luna Nueva favorece el ámbito familiar y te libera de esa espiral de reproches que no conducía a nada.

Muchas felicidades. Con el Sol, Marte y la Luna Nueva en tu signo, estás recibiendo una energía muy poderosa que favorece tu vida y te llena de confianza y vitalidad. No pongas límites a tus sueños y abraza todo lo que te haga sentirte bien y sonreír. Vas a vivir gratas experiencias que reforzarán tu seguridad y te indicarán que vas por buen camino.

La Luna Nueva te transmite una energía de cambio y regeneración, ayudándote a dar carpetazo a lo que no funciona en tu vida para empezar desde cero. Evita el trato con personas que te generan tensiones y no te dejes enredar en situaciones poco claras. Los momentos de ocio y diversión serán la base de tu estabilidad. No los descuides.

Leo

Si sientes que algo ha llegado a su fin, no esperes más y pasa página porque es el momento de plantearte qué quieres hacer con tu vida y de estar muy atento a las nuevas oportunidades que pueden surgir. La sinceridad será la clave para aclarar tus sentimientos y para que tú te sientas bien contigo y con tus circunstancias. La Luna Nueva puede traerte una buena noticia.

El día 6 la Luna menguante en tu signo te serena y potencia tu intuición. Si tienes una corazonada, síguela porque te ayudará a encontrar solución a algo que te inquieta. Esta primera Luna Nueva del año favorece el diálogo, suavizando los desacuerdos que te separan de alguien a quien quieres y ayudándote a recuperar la complicidad.

Esta Luna Nueva te anima a mirar hacia tu interior y a reflexionar para no precipitarte y tomar las decisiones que más te convienen ahora. No hagas caso de pensamientos repentinos, mejor relájate y deja que tu intuición te guíe. Aprovecha el día 12, que la Luna está en tu signo y su mágica energía te protege y te ayuda a llevar a buen puerto tus planes.

Estás desanimado y puedes ver obstáculos donde no los hay, pero la Luna en tu signo los días 7, 8 y 9 viene en tu ayuda para que recuperes tu optimismo y creas en ti y en lo que eres capaz de hacer si te lo propones de verdad. Esta primera Luna Nueva del año favorece tu trabajo y puede traerte un dinero inesperado que te devuelva la tranquilidad.