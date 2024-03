Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 2 al 8 de marzo, signo a signo

El ranking de los signos del horóscopo para esta semana del 2 al 8 de marzo, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, coloca en primera posición a Escorpio seguido de Capricornio, LibraAcuarioVirgoCáncerPiscisAriesLeoTauroSagitario y cierra el círculo Géminis. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la Luna. El tercer mes del año 2024 ha arrancado con la Luna menguando. El día 3 de marzo tiene lugar el Cuarto Menguante en Sagitario. Esto supone una renovación y puede traernos cambios que nos llenen de optimismo. Por otro lado, con Venus en Acuario, valoraremos mucho la libertad y la independencia en nuestras relaciones. Además, hemos entrado de lleno en el gran evento astrológico del año, la conjunción de Júpiter y Urano con Tauro, que durará hasta finales de mayo y trae una etapa de renovación y cambio.

Lo que deseas se hará realidad, y es que la suerte favorece tus planes y te hará triunfar. Es el momento de finalizar labores pendientes, cuidando cada detalle y atando cabos sueltos. Tus posibilidades son inmensas; sigue tu instinto porque vas a dar en el clavo. Te esperan días de gran intensidad en el amor, y pueden llegar nuevas ilusiones.

La Luna en tu signo los días 4, 5 y 6 te protege y te anima a demostrar lo mucho que vales y todo lo que eres capaz de hacer. Recuperarás el protagonismo que las circunstancias te obligaron a ceder y sentirás que todo vuelve a funcionar en tu vida. Buen momento para tu economía porque vas a dejarte aconsejar en algo importante por alguien que puede ayudarte.

Con Marte y Venus muy bien aspectados, tendrás la energía y el entusiasmo que necesitas para realizar tus deseos y poner en marcha tus iniciativas. Ve preparándote para tomar una decisión importante que marcará tu vida. Aparecerán nuevas opciones y te conviene actuar según tu intuición. Libérate de las presiones externas y actúa con libertad para que no se te escape lo que quieres.

Venus y Marte en tu signo te allanan el camino para conseguir el éxito. Lucha por tus sueños y mantente abierto a los cambios porque vas a obtener muy buenos resultados. El 7 y 8 la Luna transita por tu signo y te regala unos días mágicos en los que vas a ver la vida desde una perspectiva distinta. Es un buen momento para innovar y cambiar nuestro entorno.

Puede que te plantees dar otro rumbo a tu vida, y el Cosmos está de tu parte para que te lances y persigas lo que quieres. Si sientes la necesidad de poner fin a algo que no te convence, la energía del Cuarto Menguante te da la fortaleza que necesitas para hacerlo. Esta semana tendrás la oportunidad de realizar algún deseo que tuviste que dejar pendiente.

Tienes motivos para sentirte orgulloso de lo que has conseguido, pero no te duermas en los laureles y sigue adelante por la senda que te has marcado para no perder nada de lo ganado hasta ahora. El Cuarto Menguante de la Luna te transmite una energía muy renovadora. Aventúrate sin miedo por esos cambios que la vida te pide porque van a resultar favorables para ti.

Muchas felicidades. Con el Sol, Mercurio y Saturno en tu signo, estás exultante y podrás hacer realidad tus planes. La energía del Cuarto Menguante te ayuda a zanjar conflictos que condicionaban tu vida porque estabas tan pendiente del pasado que no podías vivir el presente. Libérate de las presiones externas y actúa con libertad. Escúchate a ti mismo.

Estrenamos un mes nuevo y quizás sientas la necesidad de dar un cambio a tu vida, y el Cuarto Menguante de la Luna te va a ayudar a hacerlo. Por más complicadas que te resulten algunas cuestiones, descubrirás que las respuestas están en tu interior. Necesitas rodearte de gente positiva que esté en tu misma onda y que te aporte alegría y optimismo.

Tendrás que actuar con tacto para hacer frente a una situación que te resulta complicada. Una actitud dialogante será lo más inteligente y te dará mejores resultados. El Cuarto Menguante de la Luna te anima a apostar por el cambio, por lo nuevo; es el momento de salir de tu zona de confort para aventurarte y aprovechar las oportunidades que van a llegar.

Tienes muchas responsabilidades que te están pasando factura, y tú no puedes llegar a todo. Sal, diviértete, haz aquellas cosas que te gustan y te sentirás mejor. Necesitas hacer cambios que te ayuden a disfrutar del amor y a vivir la vida con más ligereza, sin tantas preocupaciones. Se te ocurrirán buenas ideas para mejorar tu economía.

Puedes sentirte tenso porque tienes que ocuparte de un asunto que has dejado pendiente o acabar algo importante. Intenta hacer las cosas de manera sencilla para evitar complicaciones. El Cuarto Menguante en tu signo te ayuda a dejar atrás recuerdos y experiencias del pasado que te condicionan. No olvides relajarte y distraerte para descansar de las preocupaciones.

Necesitas liberarte de presiones y compromisos innecesarios que te desgastan. Sé coherente con lo que piensas, vive la vida que tú quieres sin importarte lo que piensen los demás, y asume que tu forma de actuar no les gustará a todos, pero es la que tú has elegido. Algo que te preocupa puede solucionarse estos días, y te quitarás un peso de encima.