MISTERIO PERRUNO DESVELADO: ¿por qué los perros se comen la caca?

La manía de comer caca es asquerosa para los humanos, pero muy común entre los perros. La conocida como coprofagia es un comportamiento que no se sabe muy bien a qué se debe, pero que puede estar relacionado con problemas digestivos, deficiencias nutricionales, parásitos intestinales y hasta por puro aburrimiento del animal. No obstante, el hecho de que sea algo común no quita para que intentemos cambiar esa manía de nuestro perro, pues puede acarrearle serios problemas de salud.

¿Cuáles son las causas de que los perros se coman las heces?

Como ya hemos dicho este hábito puede deberse a muchas causas, pero vamos a ver cuáles son las más comunes. Estos son los principales motivos de que nuestro perro se coma sus cacas:

Deficiencias nutricionales. Los perros pueden comer heces si su dieta carece de ciertos nutrientes esenciales.

Enfermedades digestivas. Problemas como la mala absorción pueden llevar a la coprofagia.

Curiosidad y exploración. Los cachorros, en particular, pueden comer heces simplemente para explorar su entorno.

Imitación. Los perros pueden imitar el comportamiento de otros perros.

Instinto de supervivencia. En la naturaleza, los perros eliminan las heces para no atraer depredadores.

Aburrimiento y estrés. El aburrimiento y el estrés son factores importantes que pueden llevar a un perro a comer heces. Los perros necesitan estimulación mental y física para mantenerse saludables y felices.

Instinto maternal. Las hembras con cachorros a veces comen las heces de sus crías como una forma de mantener limpio el entorno. Este es un instinto natural para proteger a los cachorros de depredadores y mantener la guarida limpia.

¿Es peligroso que el perro coma heces?

Sí, la coprofagia puede ser peligrosa. Los perros que comen heces están en riesgo de contraer parásitos y enfermedades infecciosas sobre todo si se comen las cacas de otros perros. Además, pueden desarrollar problemas digestivos.

¿Qué podemos hacer para evitar que nuestro perro coma cacas? Lo que recomiendan los veterinarios es mantener su entorno limpio y recoger sus cacas. Además, es importante que el perro lleve una dieta saludable y rica en nutrientes. También es importante estimular al animal con juegos y actividades, así como llevarle a hacer actividad física. No obstante, en el caso de que este comportamiento persista, lo mejor es consultar con un veterinario.