Moeve Fútbol Zone 1x21: la jornada 31 de LaLiga, mercado en Liga F y entrevista a Álex Cambriles

La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que pone sobre la mesa las claves del momento futbolístico antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, centrado en clasificación, resultados y calendario de las principales competiciones.

La jornada 31, a debate

El bloque principal del programa pone el foco en LaLiga EA Sports, con la participación de la exfutbolista Marta Corredera y del periodista Eloy Lecina, que analizan en profundidad lo que ha dejado la jornada 31. Como es habitual, el programa incluye la sección “Unpopular Opinion”, en la que los tertulianos comparten sus opiniones más controvertidas sobre la actualidad futbolística.

El análisis se completa con la sección de La Firma Prensa Ibérica, en la que Álex Mérida, de El Correo de Andalucía, ofrece las claves del encuentro entre Sevilla y Atlético de Madrid, mientras que Ismael Mateu, de El Periódico Mediterráneo, analiza el partido entre Athletic Club y Villarreal.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas

Liga Hypermotion y partidos clave

El programa también dedica espacio a la Liga Hypermotion, con Mario Jiménez, que repasa la jornada 35 y desgrana las claves de la categoría.

Además, en el bloque de La Firma Prensa Ibérica, la periodista Beatriz Tocón, de La Opinión de Málaga, analiza el duelo entre Málaga y Las Palmas, uno de los partidos más destacados de la jornada.

Mercado en Liga F

En clave femenina, el programa conecta con Maria Tikas, que analiza la actualidad de la Liga F Moeve desde la perspectiva del mercado de fichajes, repasando las jugadoras que podrían cambiar de equipo en los próximos meses.

FC Futures y protagonistas del futuro

El espacio “Fútbol para todos” pone el foco en el talento joven con la entrevista a Álex Cambriles, entrenador del Alevín A del Real Betis, campeón del último torneo de FC Futures disputado en Brunete.

El pulso de la jornada en redes

Antes del cierre, Joaco Soneira repasa la actualidad a pie de calle y selecciona las mejores imágenes que ha dejado la jornada en redes sociales. Un programa que combina análisis, actualidad y protagonistas en un momento clave de la temporada.