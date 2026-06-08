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Moeve Fútbol Zone 1x29: mercado de fichajes, playoffs y entrevista a Alfredo Duro

Moeve Fútbol Zone regresa hoy, 8 de junio, con un nuevo programa marcado por la actualidad del mercado de fichajes y por la lucha por el ascenso en LaLiga Hypermotion, dos de los grandes focos del fútbol español una vez finalizada la temporada regular.

Moeve Futbol Zone

Moeve Futbol Zone / SPORT TV

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La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que introduce las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, centrado en los playoffs de ascenso de LaLiga Hypermotion y en los movimientos que empiezan a perfilar el mercado de fichajes de los clubes de LaLiga EA Sports.

Alfredo Duro y el análisis de la actualidad futbolística

El bloque principal del programa comienza con una entrevista al periodista Alfredo Duro, que comparte su visión sobre la actualidad futbolística del momento y los temas que están marcando el final de temporada. A continuación, la exfutbolista Marta Corredera y el periodista Eloy Lecina analizan los principales movimientos del mercado y realizan una valoración global del curso recién finalizado.

Además, en la sección de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Jordi Roura, de Diari de Girona, explica cuáles son los cambios y movimientos que se prevén en el club tras el descenso de categoría.

Moeve Fútbol Zone

El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas

Los playoffs de ascenso, protagonistas

El programa también dedica un espacio destacado a LaLiga Hypermotion, con la participación de Mario Jiménez, que analiza los partidos de ida disputados durante el fin de semana en el playoff de ascenso a LaLiga EA Sports y las opciones de los equipos que siguen en la pelea por subir de categoría.

FC Futures y la Liga Futura Moeve

El espacio “Fútbol para todos” pone el foco en el fútbol formativo con la intervención de Jaume Marcet, que repasa lo más destacado del torneo FC Futures celebrado en Vila-real y destaca a algunos de los talentos que más le han impresionado. Además, el programa ofrece una previa de la Liga Futura Moeve, que se celebrará en Sevilla durante el próximo fin de semana.

El pulso de la jornada en redes

Antes del cierre, Joaco Soneira repasa la actualidad a pie de calle y selecciona las mejores imágenes que ha dejado la jornada en redes sociales. Un programa que combina análisis, entrevistas y actualidad en una semana marcada por los primeros movimientos del mercado y por la emoción de los playoffs de ascenso.

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