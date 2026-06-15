HiperDino se marca varios premios para sus clientes por el Mundial de Fútbol

La cadena de supermercados HiperDino continúa dando grandes sorpresas a sus clientes y reconocimientos por su fidelización y con motivo del Mundial de Fútbol que se está celebrando desde el pasado jueves 11 de junio, ha organizado el concurso “El Mundial con HiperDino”.

Esta promoción que se desarrollará hasta el 18 de julio, consistirá en que mediante el acceso a la web o la App de HiperDino https://www.hiperdino.es/promoelmundialconhiperdino y el registro en la plataforma Easypromos, los participantes entrarán en una fase de concurso donde acumularán puntos si aciertan los resultados de cada partido del mundial. Los ganadores, podrán lograr tarjetas de regalo de HiperDino de hasta 1.000 euros para compras en las tiendas de la cadena de supermercados. Para poder participar, los interesados deberán ser mayores de 18 años y residentes en Canarias.

Para el director de marketing y comunicación de HiperDino, Carlos García “esta promoción forma parte del conjunto de acciones que lanzamos durante el año, en eventos especiales, como reconocimiento y agradecimiento a nuestra clientela. La afición en Canarias y en España es muy amplia y por ello, queremos dinamizar este mundial con este guiño con premios únicos, no solo por el importe sino por lo práctico que serán para nuestros clientes, que las podrán usar para elaborar su cesta de la compra”.

Claves de la promoción

El sistema de puntuación se distribuirá de la siguiente manera, quien acierte con el resultado y el equipo ganador, acumulará 10 puntos; quien acierte solo el equipo ganador, 5 puntos y en el caso de la Final del Mundial, la puntuación en ambos registros acumulará el doble de puntos. Tras cada fase se actualiza el ranking y se determinan los ganadores.

En cuanto a los premios, de las fases 1 a las 7, en cada fase se entregarán: 1 tarjeta de compra digital HiperDino de 100 € al primer clasificado; 1 tarjeta de compra digital HiperDino de 50 € al segundo clasificado y 1 tarjeta de compra digital HiperDino de 25 € al tercer clasificado. En la fase final, será 1 tarjeta de compra digital HiperDino de 1.000 € para el ganador del ranking final.

Sobre el número de ganadores, se podrán alzar 3 por cada una de las fases 1 a 7 (21 ganadores en total) y 1 ganador final de la competición. En total se concederán 22 premios durante toda la promoción.

También, la cadena de tiendas ha elaborado un folleto especial de productos, para acompañar a los clientes durante los partidos con precios especiales en snacks y bebidas y otro tipo de productos. https://www.hiperdino.es/c9504/folletos-especiales/mundial.html

HiperDIno con el Mundial / LP / DLP

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.