De Chris Sharma a María Laborda: los referentes que llegan a GRAVITEO A Coruña Xacobeo

GRAVITEO A Coruña Xacobeo reunirá del 18 al 20 de septiembre en La Marina y O Parrote a algunos de los nombres más destacados de la escalada y el parkour. Chris Sharma, Ana Belén Argudo, María Laborda, Alejandro Rivas o Marta Gutiérrez forman parte de un cartel en el que coincidirán escaladores que han superado vías reservadas a muy pocos, campeones capaces de subir 15 metros en menos de seis segundos y deportistas de parkour que ya pelean por los podios mundiales.

El programa estará formado por cinco competiciones: la Psicobloc Master Series, el Open Internacional y Gallego de Escalada de Velocidad, el Open de Boulder Ciudad de A Coruña, el Campeonato de España de Parkour y el Open Gallego de Escalada de Velocidad Juvenil. Cinco pruebas que permitirán conocer a figuras internacionales, campeones nacionales y jóvenes deportistas que comienzan a abrirse paso, con acceso gratuito para el público.

Paseo Marina Parrote (A Coruña) El festival de deportes urbanos, organizado por La Opinión A Coruña y su grupo editorial Prensa Ibérica, con el impulso de la Xunta de Galicia, el Concello de A Coruña, la Diputación de A Coruña, así como Cabreiroá, y la colaboración de la Real Federación Española de Gimnasia, la Federación Galega de Montañismo, Tranvías y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour ¡Inscríbete!

Del legado de Sharma a una nueva generación

El nombre más reconocible será el de Chris Sharma, embajador oficial de la Psicobloc Master Series y uno de los grandes impulsores mundiales de esta modalidad. El estadounidense contribuyó a extender una forma de escalar sin cuerdas, arneses ni redes en la que el agua funciona como protección ante la caída. En A Coruña, los participantes se enfrentarán sobre vías paralelas instaladas en un muro de 16 metros sobre el mar.

“Cuando probé el psicobloc, revolucionó mi visión de lo que era posible en la escalada”, explicó Sharma. Su presencia ayudará a acercar al público una modalidad que combina dificultad, velocidad y la incertidumbre y espectacularidad de una caída directa al agua.

Entre quienes sí afrontarán el muro estará Ana Belén Argudo, que en 2025 firmó la primera ascensión de ‘Jai-alai’, en Margalef, y se convirtió en la primera española en realizar la primera ascensión de una vía de grado 9a. Meses después completó ‘La Gioconda’ y elevó a cinco su cuenta de vías de noveno grado, una dificultad extrema al alcance de un grupo muy reducido de escaladores.

El cartel reunirá también a dos medallistas internacionales. La austriaca Mattea Pötzi consiguió el bronce en la Copa del Mundo de dificultad de Briançon en 2024 y terminó séptima de la clasificación general de aquella temporada. La eslovena Katja Debevec, por su parte, fue plata en búlder en los Juegos Mundiales de 2022.

A ellas se sumará Julia Chanourdie, tercera mujer del mundo que logró completar una vía de 9b, un escalón todavía superior dentro de la dificultad deportiva. Entre los hombres sobresale Mikel Linacisoro, que alcanzó su primer 9a con solamente 15 años, junto a Nils Favre, uno de los nombres más ligados al psicobloc y uno de los especialistas destacados de esta edición. Svana Bjarnason, Francis Guillén, Isaac Estévez, Eneko Carretero, Jonas Winter y Pol Roca completan la lista de invitados confirmados, a la que se incorporan también las invitadas locales Uxía García Iglesias y María Adela Prllicelli. Una nómina con representación de diez países que todavía sumará dos invitados locales masculinos, que saldrán de la competición que se celebrará en el centro de escalada de AMI.

Campeones nacionales y talento gallego contra el cronómetro

La escalada de velocidad tendrá como protagonistas a los dos ganadores de la Copa de España de 2025. María Laborda conquistó la clasificación femenina y Alejandro Rivas, la masculina. En A Coruña volverán a medirse con un muro estandarizado de 15 metros en el que dos deportistas salen simultáneamente por calles paralelas y cualquier error puede decidir una carrera de apenas unos segundos.

Laborda fue campeona de España en 2021 y ese mismo año consiguió la primera medalla femenina española en una competición absoluta de la Copa de Europa de velocidad. En 2025 añadió a su palmarés la Copa de España. Rivas cerró aquella edición ganando la última prueba, disputada en Potes, tras detener el cronómetro en 5,91 segundos.

Junto a ellos estará Nora García Maestu, una de las representantes de la nueva generación gallega. Fue la primera escaladora de Galicia que participó en un Mundial juvenil y recientemente terminó segunda en la categoría sub-19 de la prueba europea de Imst. Integrante de las selecciones gallega y española, en GRAVITEO la veremos en acción tanto en el Open Internacional y Gallego como en el Open Gallego de Escalada de Velocidad Juvenil.

Javi Gento, un talento formado en A Coruña

El Open de Boulder Ciudad de A Coruña contará con Javier León Gento, Javi Gento, deportista de alto nivel gallego formado en la escuela de la Agrupación de Montañeros Independientes —AMI—. En 2024 comenzó la Copa de España con dos medallas en modalidades diferentes, una en bloque y otra en velocidad, y acabó la temporada como campeón general sub-14 de velocidad. En 2025 fue además subcampeón de España U15 en esa disciplina. En febrero de 2026 fue noveno en el selectivo nacional de bloque celebrado en Cáceres, una prueba reservada a los doce mejores escaladores de cada categoría, y se quedó a solo dos intentos de alcanzar la final.

El Open de Boulder mostrará una vertiente distinta: exige fuerza, técnica y encontrar la mejor solución con un número limitado de intentos. Los resultados destacados de Gento a su edad lo convierten en uno de los nombres locales que habrá que seguir en O Parrote.

Un equipo de parkour acostumbrado a mirar al podio

El Campeonato de España de Parkour llegará con deportistas que durante 2026 han competido en las grandes citas internacionales. Marta Gutiérrez encadenó dos podios consecutivos en la Copa del Mundo: fue bronce en Montpellier y plata en la modalidad de Speed en Estambul. En esta prueba no basta con correr; hay que identificar en segundos la trayectoria más eficaz y enlazar cada salto y cada apoyo sin perder velocidad.

También participarán Eduardo Oliva, séptimo en la final de Freestyle de Montpellier, También participará Eduardo Oliva, séptimo en la final de Freestyle de Montpellier, uno de los grandes escenarios internacionales en los que han competido este año los deportistas que llegarán a A Coruña.

“La evolución del talento en España ha sido increíble. Es brutal el nivel que tenemos”, resume Simon Richman, seleccionador nacional. La presencia de Marta Gutiérrez refleja también el avance del parkour femenino. “La participación femenina está creciendo cada vez más en España y contamos con un gran nivel entre nuestras atletas”, destaca Richman, quien recuerda que las categorías masculinas y femeninas compiten sobre el mismo recorrido y en las mismas condiciones.

Los referentes internacionales, los campeones nacionales y el talento gallego compartirán escenario en La Marina y O Parrote entre el 18 y el 20 de septiembre. Las cinco competiciones de GRAVITEO A Coruña Xacobeo podrán seguirse gratuitamente.