Atlantis Technology certifica sus sistemas de gestión de la IA

En un contexto en el que la inteligencia artificial está transformando de forma acelerada el tejido empresarial y las administraciones públicas, Atlantis Technology da un paso al frente desde Canarias. La compañía del sistema Binter se ha convertido en la primera empresa del archipiélago en certificar sus sistemas de gestión de IA conforme a la norma internacional ISO 42001, situándose además como referente nacional en la gestión responsable de esta tecnología.

Atlantis Technology va un paso más allá y es también la primera empresa en España en certificarse en los tres roles definidos por la norma, reforzando su liderazgo en el desarrollo, uso y gestión de sistemas de IA bajo criterios de seguridad, calidad y cumplimiento normativo. El reconocimiento se escenificó en la sede de la aerolínea en Gran Canaria, donde el director general de AENOR, Javier Lantigua Gaztañaga, y su director comercial, Nicolás Henríquez, hicieron entrega de la certificación al CEO de la compañía, Héctor Reboso. Un acto que simboliza no sólo la obtención de un estándar, sino la consolidación de una estrategia tecnológica centrada en la gobernanza de la inteligencia artificial.

Héctor Reboso destacó que esta certificación “consolida el trabajo que hemos desarrollado para incorporar las mejores herramientas en el diseño, desarrollo y aplicación de sistemas de inteligencia artificial. Además, nos permite abordar proyectos complejos con nuestros clientes con las máximas garantías de seguridad, calidad, gobernanza de los datos y cumplimiento normativo”. Por su parte, Lantigua Gaztañaga señaló que “esta certificación evidencia cómo Atlantis Technology ha implantado un sistema de gestión eficaz otorgando al uso de la IA transparencia, responsabilidad y fiabilidad, tres componentes claves de esta certificación”.

Salto cualitativo

La ISO 42001 cobra especial relevancia en un contexto de crecimiento acelerado de la inteligencia artificial. Este estándar proporciona un marco estructurado que garantiza que estas tecnologías se desarrollen y utilicen de forma controlada, segura y alineada con la regulación vigente. Se trata de una herramienta clave para responder a la creciente necesidad de sistemas de IA fiables, transparentes y correctamente gobernados.

Para Binter, esta certificación supone un salto cualitativo en su capacidad para abordar proyectos más complejos, especialmente en entornos altamente regulados donde la confianza, la trazabilidad y el cumplimiento son factores críticos. Además, permite estandarizar los procesos internos vinculados al diseño, desarrollo y aplicación de soluciones de inteligencia artificial, incorporando mecanismos claros de control sobre riesgos, calidad de los datos, supervisión humana y toma de decisiones.

El director general de AENOR, Javier Lantigua Gaztañaga, y el CEO de Atlantis Technology, Héctor Reboso. / La Provincia

Desde la perspectiva del cliente, el impacto es claro: las organizaciones que confían en Atlantis Technology cuentan con la garantía de que las soluciones implementadas cumplen con los más altos estándares de seguridad, gobernanza y normativa, un aspecto clave en sectores donde la IA influye directamente en procesos críticos.

La obtención de la ISO 42001 refuerza así el posicionamiento de la compañía como actor diferencial dentro del sector tecnológico, consolidando su apuesta por la inteligencia artificial, los datos y la ciberseguridad, en línea con su visión de impulsar la transformación digital de forma responsable.

El proceso de certificación, desarrollado durante aproximadamente seis meses, ha implicado un trabajo transversal en toda la organización. Los equipos de AtlantIA, Calidad y Seguridad han colaborado en la adaptación de procesos, la evaluación de riesgos, la gestión de datos y la trazabilidad de los sistemas. Uno de los principales retos ha sido trasladar los requisitos de la norma a la operativa diaria, garantizando su aplicación efectiva en todos los proyectos.

Tras la certificación obtenida, Binter inicia una nueva fase centrada en la mejora continua de su sistema de gestión de inteligencia artificial. Esta etapa incluye la revisión permanente de riesgos, la optimización de la calidad de los datos, la adaptación a cambios regulatorios y tecnológicos y el impulso de una cultura organizativa basada en el uso responsable de la IA.

Atlantis Technology seguirá canalizando sus proyectos a través de su área especializada, asegurando que todas las iniciativas se desarrollen bajo criterios homogéneos de calidad, control y cumplimiento. Así, la compañía no solo responde a las exigencias actuales del mercado, sino que se anticipa a los desafíos futuros en un ámbito clave para la competitividad empresarial.