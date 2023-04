Mogán regula la instalación de piscinas portátiles en las azoteas y prohíbe el gotelé en las fachadas

Mogán permitirá la instalación de piscinas en las azoteas de los edificios, con condiciones, y prohibirá, entre otros materiales, el gotelé en las fachadas. El Ayuntamiento de la localidad ha aprobado la nueva Ordenanza de Edificación, un instrumento de apoyo a las Normas Subsidiarias que aclara criterios hasta ahora no regulados en el municipio y que incluye, entre otras medidas, los usos autorizados en los sótanos según la actividad, las dimensiones mínimas de una plaza de aparcamiento o de los patios interiores de los edificios, o el deber de conservación de las fachadas por parte de los promotores o los propietarios de las viviendas. La norma, aprobada en el Pleno, ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se encuentra en exposición pública.

Entre las novedades de esta nueva regulación de las edificaciones en Mogán destaca la posibilidad de colocar piscinas en las cubiertas de los edificios, aunque llega con condiciones. En su artículo 26.G., la ordenanza establece que por encima de la altura máxima permitida se puede instalar una piscina siempre que ésta sea fácilmente desmontable, no supere la altura de los muros, con 1,20 metros de altura máxima y con una separación de los linderos ubicados junto a espacios públicos de dos metros como mínimo. En caso de que la azotea sea ajardina, prosigue la norma, la piscina debe asentarse sobre el forjado y no sobre una capa de tierra. Esta regulación llega, han explicado fuentes municipales, dada la gran cantidad de solicitudes de información que el Ayuntamiento recibe sobre esta cuestión, que hasta ahora no estaba regulada en un municipio turístico con una climatología que invita al baño dada la importante cantidad de horas de sol que registra al año. También se permitirán pérgolas siempre que no ocupen más de un 10% de la superficie de la azotea.

Patios y fachadas

Por otro lado, en el caso de que los propietarios quieran instalar piscinas en parcelas edificadas, tendrá que respetar una separación de un metro de los linderos laterales o traseros del terreno y deberá ser compatible con la superficie exigida de plantación vegetal, que este reglamento establece de un mínimo de 30% ajardinado en la superficie de la parcela no edificada.

Con las exigencias sobre la fachada, el Ayuntamiento pretende mejorar la estética municipal

Otra de las novedades que incluye la norma es la regulación de las medidas de los patios de las viviendas interiores, hasta ahora inexistente. Así, en su artículo 39, la ordenanza establece la superficie mínima de los patios en función del número de plantas que tenga el edificio: para un inmueble de tres plantas, el patio deberá ser de al menos 25 metros cuadrados; para uno de cuatro, de 30 metros cuadrados; para uno de cinco alturas el patio deberá ser de 35 metros cuadrados y para uno de seis o más plantas, de 40 metros cuadrados.

El nuevo reglamento aprobado por el Consistorio moganero también mira hacia las fachadas de los edificios y obliga a los propietarios a conservar la estética de los frontis. Además prohíbe «expresamente» la utilización de materiales como azulejos, gresite, ladrillos vidriados, fibrocemento, chapa metálica, gotelé, cotegrán, tirolesa y vidrio machacado. Estas exigencias se aplicarán a las nuevas construcciones, explicaron fuentes municipales, y a las ya edificadas pero que soliciten licencia para obras de rehabilitación. Los propietarios sí podrán utilizar acabados con pintura, aplacados de piedra que no sean brillantes y panelados que no sean brillantes o metálicos. Con esta disposición, que también exige que las nuevas edificaciones tengan persianas mediante sistemas fijos, el Ayuntamiento quiere mantener una estética más o menos uniforme en el municipio y que las nuevas edificaciones se levanten en consonancia con el resto de la urbanización donde se vaya a encuadrar.

Las casas del pueblo de Playa de Mogán ya tienen una ordenanza propia para sus frontis

En el caso concreto de Playa de Mogán, una ordenanza aprobada por el Ayuntamiento en 2020 ya establece que las casas deben lucir todas de color blanco con una franja de color azul, rojo o amarillo. Siempre de un único color en toda la fachada.

En otro orden de asuntos, la norma también entra de lleno en la regulación del tamaño de las plazas de aparcamiento. Así, para las motos establece 2,50x1,50 metros; para los coches 5,00 metros en línea y 4,60 metros en batería; para los furgones 5,70x2,50 metros y para los vehículos pesados y las guaguas 10,00x3,50 metros.

El reglamento aprobado por el Pleno también sienta las bases para las actividades permitidas en las plantas bajas, desde las oficinas a los comercios.