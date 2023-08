La llegada de una DANA a España, prevista para este viernes 1 de septiembre, traerá lluvias y un acusado descenso de las temperaturas el fin de semana, cuando las máximas no superarán los 25ºC en amplias regiones del norte e interior peninsular, debido a la inestabilidad atmosférica. Asimismo, la entrada de esta DANA marcará el inicio del otoño meteorológico, según datos del portal eltiempo.es.

De este modo, a lo largo del viernes, un embolsamiento de aire frío se descolgará de norte a sur tras un frente frío que afectará al oeste peninsular por lo que eltiempo.es precisa que aunque la llegada de la DANA está clara, aún es incierto por donde descenderá de latitud, que se conocerá con exactitud uno o dos días antes del episodio.

Ante esta incertidumbre, eltiempo.es ha señalado dos escenarios posibles. En primer lugar, la DANA podría descolgarse por el oeste peninsular y abarcaría un área desde el Atlántico frente a Portugal hasta la frontera hispano-portuguesa, por lo que es probable que alcanzase el golfo de Cádiz hasta estancarse.

Si este fuera el caso, las precipitaciones más intensas se registrarían en el Mediterráneo y en el interior peninsular, con bandas de precipitaciones que avanzarían de sur a norte o de sureste a noreste. Según eltiempo.es, la previsión actual contempla este escenario, con fuertes lluvias durante la madrugada del próximo domingo al lunes en el interior peninsular.

Con respecto a Canarias, si bien esta DANA no descargará directamente sobre las Islas, el archipiélago no se librará de las precipitaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica que Canarias tendrá un sábado nublado en el norte de las islas más montañosas y no descartan la caída de precipitaciones, especialmente en las primeras horas del domingo y durante la madrugada del lunes, 4 de septiembre.

"Aún quedan días y, por tanto, incertidumbre (acotada), pero la próxima situación venidera es digna de resaltar por su anomalía", resalta el meteorólogo canario Juan Jesús González Alemán.

Gran parte de la culpa de la llegada de la potente DANA -y su incertidumbre asociada- la tiene una ciclogénesis extratropical (formación de borrasca) muy intensa que se va a desarrollar sobre Terranova en las próximas horas.



Esto alterará la circulación atmosférica en latitudes… pic.twitter.com/7jM9G5ABdo — Dr. J. J. González Alemán (@glezjuanje) August 30, 2023

Temperaturas más cálidas para este otoño

En cualquier caso, el comienzo del otoño meteorológico (septiembre, octubre y noviembre) estará marcado por valores superiores a lo normal para este periodo en zonas del nordeste, el Cantábrico oriental, Aragón, Navarra, La Rioja y el este de Castilla y León. Además, la temperatura del agua del mar también podría situarse por encima de la media.

Por otra parte, eltiempo.es ha señalado que la capacidad de los embalses españoles se encuentran al 38,79%, "bastante por debajo" de la media de los últimos 10 años, por lo que ha insistido en la necesidad de las precipitaciones para paliar la actual sequía.

Así, las previsiones indican que las lluvias podrían situarse ligeramente por encima de lo normal en ambos archipiélagos, el norte peninsular, puntos del centro y el Mediterráneo, donde podrían darse lluvias torrenciales debido al incremento térmico de sus aguas.

Esta previsión contrasta con la temperatura media propia de España durante el otoño, que suele ser de 15,4ºC (según el período entre 1981 y 2010) y precipitaciones de 195 litros por metro cuadrado.

Asimismo, de los tres meses que comprenden el otoño climatológico, noviembre es el más lluvioso, aunque dependiendo de las zonas, las temperaturas más cálidas y agradables se dan en septiembre.

Con respecto a las precipitaciones, suele llover más en el norte peninsular, el sur de Valencia, norte de Alicante y Baleares así como algunas zonas de Cádiz y el Sistema Central.

Además, en septiembre llueve más en el sudeste peninsular y el norte de Cataluña, mientras que en octubre lo hace en Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana --excepto Alicante--, Cataluña, Murcia y el sur de la Comunidad de Madrid.

De este modo, noviembre suele ser el mes más lluvioso en Andalucía, Extremadura, el norte de la Comunidad de Madrid, Cantábrico, Galicia y Canarias.