Amalia Pérez: «Protección Civil es mi familia, parte de mi vida»

Amalia Pérez Matos cumple ahora 25 años en el equipo de Protección Civil de Las Palmas de Gran Canaria. Entró en el año 97 y desde entonces ha logrado formar una piña, «es mi familia, parte de mi vida». El Ayuntamiento capitalino, ahora, ha decidido homenajear su trayectoria en el acto de distinciones que la agrupación ha recuperado tras más de dos años sin poder hacerlo por culpa de la pandemia.

Y no es para menos, de hecho, Pérez Mato reconoce que su marido también es voluntario de Protección Civil y fue ahí donde lo conoció. Ha logrado ascender a subjefa de la Agrupación, pero por el camino han quedado experiencias de todo tipo. «Como muchos, empecé de voluntaria en la Cruz Roja», señala, «unos amigos me dijeron entonces esta posibilidad y me llamó la atención por ser algo diferente».

Ayudar de manera desinteresada

Vio así una manera «más amplia» de poder ayudar de manera desinteresada, más allá de las labores más sanitarias de Cruz Roja. «Tienes mayor cercanía con la ciudadanía», matiza, en labores humanitarias, logísticas o en emergencias como incendios o catástrofes varias.

De hecho, si recuerda algún momento, se podría hablar de la tormenta tropical Delta y, sobre todo, de los incendios que han asolado la Isla en los últimos años. «Trabajamos sobre todo en tareas de prevención y evacuaciones», señala, «no es agradable pedirle a una persona que abandone su casa en esas circunstancias, pero te tienes que poner en su piel, tener mucha empatía e intentar convencerla».

Hoy está implicada en labores de coordinación logística, «de enlace entre el centro y los compañeros a pie de calle». Una tarea fundamental por ejemplo en carnavales o en cualquier evento multitudinario en el que tienen que prestar ayuda a bomberos o policía local, entre otros.