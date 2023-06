Una bonita historia de amor que llega a su fin. Desde que a principios de junio se viralizase un vídeo en el que se ve a un hombre disfrazado quitando las líneas amarillas en una calle de La Isleta, han corrido ríos de tinta. Había nacido el Batman de La Isleta.

Además, ha dejado su sello personal, colocando un pequeño cartel que dice: “Queridos vecinos, os devuelvo el aparcamiento”, reza la nota firmada por “vuestro justiciero, Batman”. También, dibujó la imagen del murciélago que caracteriza a este personaje ficticio.

Armado con un spray negro, pintó la línea que el Ayuntamiento de la capital grancanaria había plasmado dos semanas atrás en la calle Roque Guinart.

La aparición del héroe ha generado el aplauso y el respaldo de los vecinos, quienes han decidido desafiar las restricciones impuestas por el Ayuntamiento en una zona de aparcamiento hace dos semanas, según informa la Televisión Canaria. Los residentes, en un acto de solidaridad y reconocimiento hacia el misterioso héroe, han vuelto a estacionar sus vehículos en dicha área.

Además, el Servicio Municipal de Limpieza ha lanzado un desafío al superhéroe, prometiendo rediseñar su icónico logotipo y traje si les ayuda a combatir a los villanos que ensucian el barrio. Un gesto que demuestra la repercusión que este nuevo defensor está generando en la ciudad.

Todo ello era una campaña de publicidad desde el área de Limpieza, según han anunciado desde sus redes sociales.

"Te vamos a contar la verdad. En realidad no necesitamos otro superhéroe. Cada día salen cientos de nuestros superhéroes anónimos a las calles. A limpiarlas y a combatir a los 'villanos' que no cuidan de nuestra ciudad. Esta campaña solo ha sido para llamar tu atención. Para que sepas que hay servicios gratuitos que puedes utilizar. Y medios para denunciar a los villanos. Pero, sobre todo, para despertar el 'Robin' que llevas dentro. Recuerda, la ciudad no necesita de más superhéroes. Solo necesita que todos pongamos un poco de nuestra parte. Y que compartas toda esa información en tus redes con vecinos y amigos", ha publicado en un vídeo el área de Limpieza del consistorio capitalino.