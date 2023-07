La casa de ensueño de Barbie en Las Palmas de Gran Canaria

El coleccionista José Luis Montesdeoca tiene más de 1.000 barbies valoradas en más de 50.000 euros. Montesdeoca asegura que la película ha ayudado a que los coleccionistas de la muñeca no sean juzgados. «Ahora de repente a todo el mundo le encanta, y es como, vale, ya nos vamos entendiendo», destaca.

El palmense José Luis Montesdeoca tiene más de 1.000 barbies en su casa que superan los 50.000 euros. «Empecé con unas cuantas y cuando llegué al millar dejé de contar», comenta entre risas. La pasión que ha despertado la película ha demostrado que a pesar de los 64 años que tiene la muñeca, aún le queda mucho recorrido gracias a los fans como Montesdeoca, que desde hace 18 años persigue a la muñeca en todas sus profesiones y facetas. Y como no podía ser de otra manera, las muñecas de los protagonistas de la película ya reposan en sus estanterías.

«La película ha sido como salir del armario por segunda vez porque como coleccionista cuando empiezas y, sobre todo en aquella época, había un poco de prejuicios», comenta. La primera vez que Montesdeoca mostró su pasión al mundo fue a través de El blog de Ken, una página que creó para compartir su pasatiempo en la red. «Pero ahora con la película de repente a todo el mundo le encanta, es como, vale, ya nos vamos entendiendo», añade.

En su blog también escribía historias ficticias que le sucedían a Barbie y desde que vio la película se sorprendió de que el inicio de la trama era muy parecida a la que él había imaginado hace una década. «Al final es la idea de un icono colectivo y puede llegar a la misma conclusión dos personas totalmente diferentes», explica.

En sus estanterías tiene a varias de las muñecas que salen en el film como Mitch embarazada, la barbie sirena interpretada por Dua Lipa, la barbie discotequera, sobre patines o Allan. Montesdeoca explica que estas muñecas se revalorizarán a partir de aparecer en la película, ya por ejemplo, Allan le costó tan solo 30 euros y Mitch la encontró en un mercadillo. «No es una afición tan cara porque aquí están todos mis regalos de cumpleaños y de Navidad de los últimos 18 años, con lo cual está todo amortizado», comenta entre risas.

Aunque existen muchas marcas de muñeca, el coleccionista se ha mantenido fiel a la firma norteamericana: «No me pueden gustar otras muñecas bajo ningún concepto». Su tía tenía un bazar y solía traer las muñecas que le llegaban, por lo que desde que era pequeño jugó con ellas, y aunque durante la adolescencia lo dejó aparcado, al madurar y conseguir un trabajo empezó a coleccionar la muñeca. «Sigo guardando algunas con las que jugaba de pequeño y aquellas que han terminado con desperfectos me las he comprado nuevas», afirma.

La colección de Montesdeoca incluye desde las primeras Barbies, conocidas como «vintage», hasta las más recientes incorporaciones de la marca. Incluye muñecas OOAK (one of a kind, o únicas), joyas de los 80 fabricadas en España por la empresa Congost, ediciones de Barbies que representan a celebridades y personajes de la cultura pop, así como una extensa variedad de casas, coches y otros accesorios. Y destaca una pareja de Barbie y Ken originales de 1960, la Barbie Pertegaz única en el mercado español, Grace Kelly en su día de boda, una muñeca única de la presentadora Cristina Pedroche o la diseñada recientemente por el artista surrealista pop Mark Ryden.

Montesdeoca considera que la película tiene un guiño especial para la generación de los nacidos entre los 80 y 90, «que son los que ahora tienen 40 y pico años, con crisis de ansiedad, problemas con la familia y con el trabajo, y los que han vivido la lucha de género y el techo de cristal».

Para una generación u otra, Barbie aunque nunca ha sido olvidada ha vuelto a las conversaciones, jugueterías y merchandising como nunca. La fiebre Barbie durará las semanas que esté en pantalla la película, pero mientras tanto, para José Luis Montesdeoca seguirá siendo la rutina de todos los días despertar en un mundo un poco más rosa que el del resto.