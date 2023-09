Es una de las zonas más peligrosas en lo que a la marea se refiere de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Durante la jornada del pasado viernes, la Cruz Roja tuvo que rescatar a tres jóvenes que se vieron en dificultades en esta localización, tal y como publica la cuenta de Twitter Mi playa de Las Canteras (@lascanteras).

La moto de agua del servicio de emergencia se desplazó hasta los bañistas, de donde los 'sacó' para llevarlos hasta la orilla. "Se empeñan en nadar contra corriente con ma de fondo y ocurro lo que ocurre... ", indica la publicación.

La Cruz Roja saca a los bañistas del pasadizo de Los Lisos. Se empeñan en nadar contra corriente con mar de fondo y ocurre lo que ocurre... pic.twitter.com/IRJqGeTuql — Mi playa de Las Canteras 🏖 (@LasCanteras) September 23, 2023

En llamado pasadizo es sencillamente el paso que hay entre la Playa Grande y la playa por la zona de La Peña La Vieja, entre la 'Barra' y Los Lisos.

Algunas recomendaciones

Debido a la estructura de este espacio, se forma un embudo por la que debe de 'vaciarse' a marea vaciando o vacíacasi todo el agua que sobre de la dársena interior de la Playa Grande (también sale agua hacia el exterior -a marea vaciando- por la zona más abierta de La Puntilla).

En la propia página web www.miplayadelascanteras.com, se puede encontrar un artículo dedicado a dar algunas indicaciones para saber cómo actuar si un bañista se ve en dificultades en el pasadizo. "Si te encuentras en esta situación y mientras nadas notas que no puedes avanzar contra la corriente, lo mejor es no forzarte. En lugar de luchar contra la corriente, simplemente déjate flotar y ella misma te llevará hacia aguas cercanas a la Peña La Vieja, donde podrás salir hacia la orilla sin problemas. Es importante mantener la calma y no entrar en pánico", recoge el texto.