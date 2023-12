La imagen este 28 de diciembre de un ciudadano caminando desnudo por las calles del barrio de La Isleta, zona de Las Palmas de Gran Canaria próxima a la playa de Las Canteras, ha despertado dudas sobre si se puede o no andar por la calle en pelotas a pesar de que está prohibida la práctica del nudismo en los arenales urbanos de la ciudad, como es el caso de referida playa de Las Canteras.

La respuesta es que sí se puede andar desnudo por la calle sin exponerse a una multa. No así por la playa de Las Canteras, donde la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Actividades e Instalaciones en la Playas, Paseos Marítimos y Resto del Litoral, lo impide. Pronto hará dos años que entró en vigor la citada ordenanza. Así, desde el 19 de enero de 2022, pasear o bañarse desnudo en Las Canteras puede costar 300 euros de multa. Se considera una falta leve.

El ciudadano que ha salido a la calle con una mochila a la espalda como única prenda lo ha hecho un día después de que otro ciudadano se enfrentara a una bronca monumental en la zona del muro Marrero de la playa de Las Canteras por practicar nudismo. Un vídeo de Mi playa de Las Canteras recogió el momento en que personas que caminaban por el paseo de Las Canteras increpan al bañista desnudo.

Desigualdad

La pregunta es por qué uno sí y otro no. La razón está en que el hecho de andar desnudo por la calle no está regulado en ninguna ordenanza municipal en Las Palmas de Gran Canaria. El nudismo urbano no está regulado en España, por lo que permitir o no el nudismo en las calles se halla en manos de los ayuntamientos, que deben regularlo a través de sus ordenanzas, es decir, por la misma vía que se ha impedido en las playas urbanas de la capital grancanaria.

Sobre la práctica del nudismo en la calle hay varias sentencias en distintas ciudades del país. La más reciente se produjo en la localidad de Aldaia, en Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia le dio la razón al denunciado que iba por la calle sin ropa. El motivo es que no había ninguna ordenanza que se lo impidía. Así pues, ante un vacío legal, la práctica del nudismo en la calle ni se puede prohibir ni mucho menos sancionar.