Los soportes para teléfonos móviles no cuentan con la homologación de la DGT

¿Están los soportes con ventosa para móvil homologados? ¿Es aceptable colocarlo en la rejilla del aire? ¿Cuáles son los soportes permitidos? Estas dudas sobre qué soporte usar mientras conduces pueden haber surgido recientemente. La respuesta es simple: la DGT solo busca evitar distracciones. En otras palabras, la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial no especifica qué soportes se pueden usar. El objetivo de la Dirección General de Tráfico es mantener la atención del conductor en la carretera. Aunque puede haber multas en ciertos casos.

Los cambios en las regulaciones de la DGT en los últimos años son estrictos en cuanto al uso de dispositivos móviles. También incluyen otros dispositivos electrónicos como tablets, GPS externos o el navegador integrado del vehículo. Utilizar el móvil en la mano mientras conduces es una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos. Si está en un soporte, la multa también es de 200 euros, pero la pérdida de puntos se reduce a 3.

Entonces, da igual si el móvil está en la mano, en el regazo, en el salpicadero, en un soporte con ventosa o en la rejilla del aire... usar el móvil en cualquier circunstancia es sancionable. Más allá de la infracción, es sentido común entender que esto supone un peligro tanto para los ocupantes del vehículo como para otros en la carretera.

Respecto a los soportes, no hay una ley que establezca cuáles son homologados y cuáles no. La discrepancia viene por su posible interferencia en el campo de visión del conductor. La Ley establece que debe haber el menor número de obstáculos para tener la mejor visibilidad posible. Los agentes determinarán si es sancionable si consideran que el conductor no está cuidando su campo de visión, con multas de 100 euros. Esto no se aplica solo a los soportes, sino a cualquier otro elemento que obstruya la visión.

Usar el móvil en cualquier circunstancia es sancionable / La Provincia.

Lo que quiere dejar claro la DGT es lo siguiente:

Usar el móvil en la mano : 200 euros y pérdida de 6 puntos.

: 200 euros y pérdida de 6 puntos. Usar el móvil en un soporte : multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos.

: multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos. Si el soporte (u otro elemento) obstruye la visión: multa de 100 euros.

Qué tipos de soporte existen

Considerando lo mencionado anteriormente, cualquier tipo de soporte puede ser motivo de sanción, al mismo tiempo que ninguno. Volviendo a enfocarnos en el aspecto de interferencia mínima en el campo de visión, podemos identificar los siguientes tipos de soportes:

Soportes de rejilla / La Provincia.

Soportes de rejilla:

Estos se enganchan en la rejilla del aire acondicionado/calefacción mediante una pinza. Ofrecen diferentes ángulos para ajustar el móvil, facilitando su visualización sin distraer demasiado la atención del conductor de la carretera.

Soportes con ventosa / La Provincia.

Soportes con ventosa:

Estos se adhieren al vehículo mediante una ventosa y pueden colocarse en el salpicadero o en el parabrisas. Aunque pueden ser prácticos, las ventosas tienden a soltarse con el tiempo, convirtiéndose en una molestia y un peligro al obstruir parcialmente la visión del parabrisas.

Soportes para el retrovisor:

Estos soportes no son recomendables, ya que se colocan en el retrovisor principal, interfiriendo con la visión del conductor y pudiendo causar distracciones al querer utilizar el retrovisor.

Soportes para el volante / La Provincia.

Soportes para el volante:

Aunque parezcan prácticos, estos soportes pueden ser peligrosos. Pueden bloquear la vista de los controles de velocidad del vehículo y, debido al movimiento natural al girar el volante, el ángulo del móvil puede ser incómodo, requiriendo que el conductor gire la cabeza para verlo, lo que aumenta las distracciones y los riesgos.

Soportes para el retrovisor / La Provincia.

Entonces, ¿qué tipo de soporte recomendamos? Considerando nuevamente la normativa de seguridad y la importancia de no obstruir el campo de visión, creemos que los soportes de rejilla son los más adecuados. No obstruyen la visión del parabrisas ni distraen en el retrovisor, ni interfieren con los controles del vehículo.

Además, hay opciones económicas y de buena calidad, como el Soporte Cindro, disponible en Amazon por unos 10 euros, que permite colocar el móvil en posición vertical u horizontal. Igualmente, la reconocida marca UGREEN ofrece un soporte con características similares y un precio similar, alrededor de 10 euros.