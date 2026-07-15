LÃBERIT despliega su IA sanitaria en Canarias para liberar a los médicos de la burocracia

Canarias cuenta ya con talento local especializado para operar soluciones hospitalarias avanzadas que ayudan a reducir la carga burocrática de los profesionales sanitarios. En este contexto, LÃBERIT impulsa en el archipiélago SINASUITE, una solución HIS-EHR con equipo local propio, orientada a acompañar la transformación digital de los centros sanitarios desde la cercanía operativa y el conocimiento del entorno sanitario canario.

Reducir la carga administrativa de los profesionales sanitarios y devolver más tiempo a la atención del paciente es uno de los grandes retos de la digitalización sanitaria.

En ese contexto, LÃBERIT refuerza en Canarias el desarrollo de SINASUITE, su ecosistema de soluciones para la gestión hospitalaria y la historia clínica electrónica. Esta solución hospitalaria (HIS) tiene como objetivo principal resolver uno de los mayores retos del sistema de salud actual: el desgaste administrativo, que llega a consumir cerca del 40% del tiempo de los profesionales de la medicina en las consultas. El objetivo es que la tecnología trabaje en segundo plano para que el profesional pueda recuperar el foco en la consulta, en la escucha y en la relación con el paciente.

Para dar respuesta a esta necesidad y lubricar la transición digital de los centros médicos, la plataforma incorpora a SofIA, un copiloto clínico inteligente que escucha la consulta de forma segura y estructura la historia médica en tiempo real. Esta herramienta, desarrollada con un 98% de precisión terminológica, tiene la capacidad operativa de ahorrar hasta dos horas diarias de transcripción a los facultativos. El ecosistema tecnológico se completa con MarIA, un asistente telefónico virtual diseñado para gestionar miles de llamadas simultáneas, resolver dudas frecuentes de los pacientes y reducir drásticamente el absentismo en las citas.

El lanzamiento de esta tecnología integral en las islas no se limita a la provisión de software. LÃBERIT, a través de Omniloy y en colaboración con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), ha participado en una acción formativa dirigida a profesionales del ámbito sanitario, con el objetivo de acercarles el uso práctico de estas capacidades tecnológicas. “La inteligencia artificial no viene a sustituir el criterio clínico, sino a proteger el tiempo y la vocación del profesional”, señala Mar Pujadas, CEO de Omniloy, que añade que “operar y dar soporte directamente desde Canarias nos permite demostrar que es posible automatizar la burocracia hospitalaria con una tecnología ética, que respeta absolutamente la privacidad del paciente y que cumple con el Esquema Nacional de Seguridad”.

Por su parte, el CEO de LÃBERIT, Carlos Pujadas, confirma que esta acción refuerza la visión compartida sobre el valor estratégico de la región: “Canarias no es para nosotros un mercado de paso. Es un territorio donde contamos con equipo, conocimiento local y capacidad real de acompañamiento. Esa cercanía nos permite apoyar a organizaciones sanitarias en una transición tecnológica que debe ser útil, segura y sostenible.”

Acerca de LÃBERIT

Es una consultora tecnológica de referencia, especializada en el diseño y la provisión de soluciones digitales con alto valor añadido. La entidad mantiene una sólida presencia en los ámbitos industrial, público y sanitario en 25 países, y su misión principal consiste en impulsar la transformación digital de las organizaciones, priorizando la innovación y el desarrollo del capital humano