Mel: «Lo que hace Fabio es oro puro para un entrenador»

Además, en la última cuestión, en relación al mercado invernal -comienza el 1 de enero-, y sobre si jugadores con poco recorrido como Valles o Maikel Mesa le habían perdido salir, tiró del humor castizo. «¿Mercado de invierno? Hoy jugamos contra el Fuenlabrada, luego tenemos que ir a Oviedo, si el ‘Fuenla’ es intenso, del Oviedo no le cuento nada. Luego viene el Zaragoza, vamos a Málaga, luego Leganés...Mira que si hay cosas que deben acontecer, queda noviembre y diciembre. En el mercado de invierno, pediré...si Hazard no quiere entrar en el Madrid, lo recuperamos aquí, sin problema».

En relación al cántabro, ayer entrenó al máximo de su potencial. «Sergio Ruiz ha ido cumpliendo sus plazos y entrena con cierta normalidad: estará en la lista de 23». Aplaudió la reacción de la segunda línea, que ante la baja de Viera, ha completado un papel brillante ante Alcorcón y Sanse.

«Siempre hablé de aquellos que no juegan, diciendo que es mérito de ellos que los titulares tengan un nivel óptimo, ya que aprietan. Saben que tienen un entrenador que evalúa el esfuerzo sin mirar el nombre. Saben que no se pueden relajar. Con bajas del calibre de Viera o Peñaranda, hemos hecho seis puntos de seis posibles».

El ‘Fuenla’ de José Luis Oltra. Juanma y Pedro León. Un equipo que lleva seis puntos lejos del Fernando Torres en esta Liga. «Conozco muy bien a Oltra. A parte de un caballero es un entrenador con grandísimo bagaje encima, sabe lo difícil que es esto. Se las ha visto de mil colores. Tiene un equipo veterano con jugadores que han pasado por Primera, como Pedro León. No nos interesante el box to box, como si fuese un partido de baloncesto. Debemos marcar nuestro ritmo y personalidad».

Un perfeccionista. Mel hizo autocrítica sobre el triunfo en el Real Arena. «Hubo cosas de la segunda parte que no me gustaron». El timonero de Ingenio es un lingote de oro. «Te da pausa y criterio. Cumple con creces. Él juega un día y lo hace muy bien, se pega tres sin jugar, y en el cuarto sale y lo vuelve a hacer bien. Eso es oro para un entrenador. Entiende el juego y no pierde el balón».

Tocar la tecla mágica

«Casi nos coronamos Jesé, yo y Clau a los 20 segundos», bromeó sobre el hecho de retirar al capitán de la UD, en el descanso de la última jornada y apostar por el lanzaroteño en el Real Arena a la contra.

Aplaude el grado de combatividad del ‘10’, que ya suma cuatro goles y cinco asistencias. Lejos queda las burlas en las redes sobre el estado físico del exjugador del Madrid en el campo del Lomo Blanco. Ahora es un ciclón.

«Afronta cada fecha con una actitud muy positiva, quiere ayudar de todas las maneras. Todo el mundo mira el bagaje de los goles, pero hace más cosas. Le dije que se duchara, aunque él quería seguir. Que había cumplido y le tocaba a otro compañero [sobre el cambio del ‘10’ en el descanso de la última jornada liguera].

En relación a la tecla motivacional y cómo logró transformar al que fuese símbolo emergente del Bernabéu, se reta méritos. «Lo que me he puesto es a su disposición, como hago con todos. Nada más. Enzo cuando llegó con 18 años y como es francés, está ahí y no dice nada. No hace ruido. Lo está haciendo fantástico. Trato de darles apoyo, reforzarlos...Me alegro mucho por la reacción de Kirian, Benito. Deben seguir así». Los vengadores llevan el volante del Ferrari.