«Perdonamos en exceso y nos complicamos la vida»

«Hay varias lecturas. La primera, muy positiva, la gente que juega menos sale y siempre da la cara. Pues la otra, es que seguimos perdonando demasiado y nos complicamos la vida. Lo normal era haces el 3-0 y todo hubiese cambiado (...) Nos hemos equivocado, hemos confundido tener la pelota con ralentizar el juego de forma desesperante. Hemos propiciado que nos presionaran, nos quitaran el balón y nos pusieran nerviosos. En el cómputo general debemos estar contentos por el triunfo; pero hay que ser más precisos».

Tres victorias consecutivas y sin Jonathan Viera. «La UD está bien esté quien esté. Cabe reseñar que también faltan Pejiño, Peñaranda (...) Eso le da valor a los que están, entrenan y lo hacen bien».

Ofreció la enésima radiografía al despertar de Jesé. «Lo veo comprometido. Acertamos dándole descanso en San Sebastián. Participa mucho y genera. Estoy contento con su labor, pero no hay margen para celebraciones, ahora toca preparar el viaje a Oviedo».

Restó importancia a las imprecisiones de Ferigra, que regresó al terreno de juego. «Ha perdido quizás la confianza que tenía. Le he sacado para que la recupere porque es un futbolista que nos puede dar mucho. No podemos centrarnos en los errores individuales. Si conseguimos el objetivo será por el grupo, de ningún modo por el peso de las individuales».

Mel ya piensa en el Real Oviedo y en el dinamismo de una competición sin freno. «No da tiempo a pensar en nada que no sea lo siguiente. Debemos trabajar, ver a la gente, ver cómo está Pejiño, que ayer por la mañana se cayó. El grupo demuestra que es fuerte y no hay que dudar de él. Hemos ganado y no ha pasado ni una hora y ya penamos en el Oviedo (...) En nada estamos montados en un avión para ir a Asturias. No da tiempo a disfrutar nada». Y finalizó con una frase sobre Ruiz: «En la segunda vuelta estará en Estados Unidos».

Cabreo de Oltra con el árbitro

José Luis Oltra, técnico del Fuenlabrada, pidió públicamente que el árbitro del partido, Luis Mario Milla Alvéndiz, no les pite más. «Si hablo del árbitro, parece que voy a desviar la atención, pero si es posible, que no nos arbitre más, no por las decisiones, porque todos nos equivocamos, sino por la actitud a la hora de dirigirse a mis futbolistas, por cómo les habla y les amenaza, es lo que me duele, su forma de dirigirse, no de arbitrar», detalló el expreparador del Tenerife.